Una familia tipo en CABA necesitó más de $2.200.000 en febrero para ser considerada de clase media El dato se desprende del último informe realizado por Indecba, que también determinó que la línea de pobreza para ese mismo grupo familiar creció 3,1% en el segundo mes del año respecto de enero de 2026.







El costo de vida se encarece mes a mes.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) informó este lunes que una familia tipo (de 4 miembros) residente en el distrito porteño necesitó $2.269.215,60 en febrero para ser considerada de "clase media". El dato se desprende del último informe realizado por el organismo, que también determinó que la línea de pobreza para ese mismo grupo familiar creció 3,1% en el segundo mes del año respecto de enero de 2026.

El estudio tomó como referencia a un hogar compuesto por una pareja de 35 años, ambos activos económicamente y propietarios de su vivienda, con dos hijos de 9 y 6 años. El informe oficial discriminó las líneas de indigencia y pobreza, además de las canastas de consumo por estrato.

El segmento de los sectores medios incluye a los hogares con ingresos de entre 1,25 y 4 veces la Canasta Total (CT). En consecuencia, el techo para esta categoría social se fijó en los $7.261.489,91 mensuales durante el segundo mes del año.

Los grupos con ingresos inferiores al piso de la clase media se dividen en dos categorías específicas. El estrato de los "no pobres vulnerables" percibió hasta $1.815.372,47, mientras que el "sector medio frágil" osciló hasta los $2.269.215,59.

La Canasta Básica Total determina la línea de pobreza La línea de pobreza para este grupo familiar se ubicó en $1.440.146,88 durante febrero de 2026. Este monto representa el valor de la Canasta Básica Total (CBT) necesaria para cubrir el conjunto de bienes y servicios esenciales.

El reporte fijó el umbral de la indigencia en $791.579,13 mensuales. Esta cifra, vinculada a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), marcó el límite para los hogares que no alcanzaron a cubrir sus requerimientos nutricionales mínimos. El sector en situación de "pobreza no indigente" percibió ingresos de entre $767.412,91 y $1.440.146,88. Estas familias accedieron a los alimentos básicos, pero quedaron excluidas del resto de los servicios que integran la canasta total.