Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

En el segundo mes del año se registraron 42.026 vehículos patentados en Argentina. Aunque el volumen cayó frente a enero y también contra el mismo mes de 2025, el mercado mantiene un nivel cercano al del año pasado en el acumulado anual. Las causas.

El mercado automotor argentino registró en febrero 42.026 patentamientos , lo que representa una caída del 36,8% respecto de enero , cuando se habían registrado 66.454 unidades. Se trata de un comportamiento habitual para el segundo mes del año, luego del fuerte volumen que suele concentrarse en enero por el cambio de modelo anual.

Luego del fuerte arranque del año, febrero mostró una normalización en el ritmo de operaciones. Dentro del total patentado, los autos sumaron 28.049 unidades , mientras que los comerciales livianos alcanzaron 11.449 registros y los comerciales pesados 1.592 unidades .

Todos los segmentos mostraron caídas frente al mes anterior, con bajas cercanas al 30 % y 40 %, algo que suele repetirse cada año luego del salto inicial de enero.

Si se compara con febrero de 2025 , el mercado automotor registró una caída del 5,7% , ya que en ese momento se habían patentado 44.566 vehículos.

El comportamiento fue distinto según el tipo de vehículo. Los autos retrocedieron 3,4% interanual , mientras que los comerciales livianos cayeron 11,9% . En cambio, el segmento de comerciales pesados mostró un leve crecimiento del 2,1% , siendo el único que logró mejorar frente al año pasado.

toyota-hilux.jpg

Cómo viene el año en el acumulado

Con los números de enero y febrero, el mercado acumula 108.480 vehículos patentados en lo que va de 2026, frente a los 114.086 del mismo período de 2025. Esto marca una caída acumulada del 4,9% interanual.

Dentro del acumulado anual, los autos muestran una baja del 3,5%, los comerciales livianos retroceden 9,2%, mientras que los comerciales pesados prácticamente se mantienen estables con una leve caída del 0,1%.

El mercado, de esta manera, continúa levemente por debajo del nivel del año pasado, aunque sin una diferencia marcada en el arranque de 2026.

Ford-Territory-Hybrid

Los modelos más vendidos del mes

Entre los vehículos más patentados de febrero volvió a destacarse la presencia de pick ups y modelos fabricados en el país.

La Toyota Hilux encabezó el ranking con 2.212 unidades patentadas, manteniéndose como uno de los vehículos más elegidos del mercado argentino. En segundo lugar se ubicó el Fiat Cronos, con 2.026 unidades, seguido por el Peugeot 208, que registró 1.915 patentamientos.

peugeot-208-2025.jpg

El cuarto puesto fue para el Ford Territory, que alcanzó 1.550 unidades, mostrando uno de los crecimientos más fuertes frente al año pasado. El top cinco lo completó la Ford Ranger, con 1.338 unidades patentadas.

La presencia de tres pickups entre los modelos más vendidos vuelve a reflejar el peso que tienen este tipo de vehículos dentro del mercado argentino.