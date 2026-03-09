9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

En el segundo mes del año se registraron 42.026 vehículos patentados en Argentina. Aunque el volumen cayó frente a enero y también contra el mismo mes de 2025, el mercado mantiene un nivel cercano al del año pasado en el acumulado anual. Las causas.

Por
Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

El mercado automotor argentino registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caída del 36,8% respecto de enero, cuando se habían registrado 66.454 unidades. Se trata de un comportamiento habitual para el segundo mes del año, luego del fuerte volumen que suele concentrarse en enero por el cambio de modelo anual.

El Axor vuelve al mercado argentino con mejoras en tecnología, seguridad y eficiencia.
Te puede interesar:

Mercedes-Benz relanzó el Axor en Argentina

patentamientos 0km autos

Un mercado que se acomoda tras el pico de enero

Luego del fuerte arranque del año, febrero mostró una normalización en el ritmo de operaciones. Dentro del total patentado, los autos sumaron 28.049 unidades, mientras que los comerciales livianos alcanzaron 11.449 registros y los comerciales pesados 1.592 unidades.

Todos los segmentos mostraron caídas frente al mes anterior, con bajas cercanas al 30 % y 40 %, algo que suele repetirse cada año luego del salto inicial de enero.

La comparación con 2025 muestra una leve baja

Si se compara con febrero de 2025, el mercado automotor registró una caída del 5,7%, ya que en ese momento se habían patentado 44.566 vehículos.

El comportamiento fue distinto según el tipo de vehículo. Los autos retrocedieron 3,4% interanual, mientras que los comerciales livianos cayeron 11,9%. En cambio, el segmento de comerciales pesados mostró un leve crecimiento del 2,1%, siendo el único que logró mejorar frente al año pasado.

toyota-hilux.jpg

Cómo viene el año en el acumulado

Con los números de enero y febrero, el mercado acumula 108.480 vehículos patentados en lo que va de 2026, frente a los 114.086 del mismo período de 2025. Esto marca una caída acumulada del 4,9% interanual.

Dentro del acumulado anual, los autos muestran una baja del 3,5%, los comerciales livianos retroceden 9,2%, mientras que los comerciales pesados prácticamente se mantienen estables con una leve caída del 0,1%.

El mercado, de esta manera, continúa levemente por debajo del nivel del año pasado, aunque sin una diferencia marcada en el arranque de 2026.

Ford-Territory-Hybrid

Los modelos más vendidos del mes

Entre los vehículos más patentados de febrero volvió a destacarse la presencia de pick ups y modelos fabricados en el país.

La Toyota Hilux encabezó el ranking con 2.212 unidades patentadas, manteniéndose como uno de los vehículos más elegidos del mercado argentino. En segundo lugar se ubicó el Fiat Cronos, con 2.026 unidades, seguido por el Peugeot 208, que registró 1.915 patentamientos.

peugeot-208-2025.jpg

El cuarto puesto fue para el Ford Territory, que alcanzó 1.550 unidades, mostrando uno de los crecimientos más fuertes frente al año pasado. El top cinco lo completó la Ford Ranger, con 1.338 unidades patentadas.

La presencia de tres pickups entre los modelos más vendidos vuelve a reflejar el peso que tienen este tipo de vehículos dentro del mercado argentino.

ford-ranger-xlt

Noticias relacionadas

Varias marcas generalistas decidieron no aumentar sus precios este mes.

Cautela en las automotrices: frenan aumentos de precios para sostener las ventas

Expectativa por los precios de los 0 km.

¿Bajan los autos? Cómo quedan los precios tras la eliminación de los impuestos internos

Rating Cero

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Silvester Stallone producirá la precuela de Rambo. 

La historia jamás contada: Rambo vuelve a la pantalla grande y con Sylvester Stallone detrás de escena

Santiago Del Moro adelantó que luego de la Placa Planta todos los participantes quedarán nominados para una placa positiva

Santiago Del Moro reveló una nueva decisión en Gran Hermano que podría sacudir la casa: "Pidió derecho a réplica"

Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

A menos de un mes de haber confirmado el romance, Juanita Tinelli terminó con su novio, Tomás Mazza

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

La producción cuenta con seis episodios y combina historias independientes en cada capítulo con el misterio central que rodea al personaje de Nanno.
play

Esta serie de misterio y suspenso llegó a Netflix y rápidamente alcanzó las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026

Confirman un nuevo feriado para el martes 10 de marzo en 2026: a qué se debe

Hace 8 minutos
Trump y Putin dialogaron por primera vez en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Ucrania y Venezuela

Hace 18 minutos
Fate fue fundada en 1940.

Conflicto en Fate: la Justicia revocó la orden de desalojo de la planta de San Fernando

Hace 21 minutos
Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Febrero cerró con una baja interanual y el mercado sigue por debajo de 2025

Hace 22 minutos
Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Hace 1 hora