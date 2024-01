Una familia necesitó casi $500 mil en diciembre para no ser pobre en la Ciudad

La Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer que una familia integrada por dos mayores y dos niños requirió de $494.791 para no caer en la línea de pobreza en diciembre de 2023. Además, el mismo grupo necesitó $290.411 para no ser indigente y $745.270 para ser clasificada de clase media.

No obstante, los cálculos no incluyen el costo de alquiler. De esta manera, con los nuevos datos oficiales, se registraron incrementos mensuales ya en noviembre del mismo año se habían necesitado $396.761 para que una familia compuesta por dos mayores y dos niños no sea pobre y $228.049 para que no caiga en la línea de indigencia.