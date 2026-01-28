28 de enero de 2026 Inicio
Comenzó la recategorización del monotributo de ARCA: qué debés saber, quiénes tienen que realizarlo y cómo es el trámite

El proceso obligatorio que deben realizar todos los contribuyentes antes de la fecha limite para evitar multas y sanciones.

Por
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

 

ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el proceso de recategorización semestral del monotributo para enero de 2026.
  • Este trámite permite a los contribuyentes ajustar su categoría según los ingresos, el espacio físico utilizado, el consumo de energía y los montos de alquiler registrados en los últimos 12 meses.
  • El ajuste en los valores del monotributo alcanza un 14,3% a partir del 1 de febrero de 2026, en línea con el IPC acumulado en el segundo semestre de 2025.
  • La recategorización resulta obligatoria para aquellos monotributistas que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o montos de alquiler durante 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el proceso de recategorización semestral del monotributo para enero de 2026. Este trámite permite a los contribuyentes ajustar su categoría según los ingresos, el espacio físico utilizado, el consumo de energía y los montos de alquiler registrados en los últimos 12 meses. El objetivo es garantizar que los parámetros coincidan con la realidad económica de cada monotributista, evitando sanciones o exclusiones del régimen.

Este trámite es obligatorio para los contribuyentes de ARCA.
El ajuste en los valores del monotributo alcanza un 14,3% a partir del 1 de febrero de 2026, en línea con el IPC acumulado en el segundo semestre de 2025. Este incremento impacta en los topes de ingresos brutos, las cuotas mensuales y los límites físicos y económicos que determinan la categoría de cada contribuyente.

Qué debés saber sobre la recategorización del monotributo de ARCA en 2026

ARCA: a quiénes corresponde la recategorización del monotributo

La recategorización resulta obligatoria para aquellos monotributistas que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o montos de alquiler durante 2025. ARCA exige una revisión detallada de estos parámetros para definir si el contribuyente debe permanecer en su categoría actual o ascender a una superior.

Quedan exentos del trámite los monotributistas con menos de seis meses de actividad desde su inscripción. Quienes superen el precio máximo unitario de venta de cosas muebles (aproximadamente $613.492) quedan excluidos del régimen, independientemente de sus ingresos anuales.

monotributo

Los plazos para realizar la recategorización del monotributo

El plazo para completar la recategorización finaliza el 5 de febrero de 2026. Los nuevos valores y la categoría actualizada entrarán en vigencia a partir del 20 de febrero.

Quienes no realicen el trámite y deban ascender de categoría enfrentarán una recategorización de oficio por parte de ARCA. Esto implica:

  • Notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico.
  • Multas de hasta el 50% del impuesto integrado.
  • Pago retroactivo de las diferencias adeudadas.

Monotributo: cómo realizar el trámite para recategorizarse

El proceso se realiza de manera 100% digital a través del portal del Monotributo de ARCA. Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar al portal con CUIT y Clave Fiscal.
  • Seleccionar la opción "Recategorizarme".
  • Declarar el monto total facturado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
  • Confirmar los datos y validar la nueva categoría sugerida por el sistema.
  • Descargar la nueva credencial (F. 184).

Quienes cuenten con puntos de venta de facturación electrónica y 12 meses completos en el sistema pueden hacer una recategorización simplificada. Los demás deben calcular los montos de forma manual y completar el proceso por completo.

monotributo
