Comenzó la recategorización del monotributo de ARCA: qué debés saber, quiénes tienen que realizarlo y cómo es el trámite El proceso obligatorio que deben realizar todos los contribuyentes antes de la fecha limite para evitar multas y sanciones. Por + Seguir en







Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales. ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el proceso de recategorización semestral del monotributo para enero de 2026.

Este trámite permite a los contribuyentes ajustar su categoría según los ingresos, el espacio físico utilizado, el consumo de energía y los montos de alquiler registrados en los últimos 12 meses.

El ajuste en los valores del monotributo alcanza un 14,3% a partir del 1 de febrero de 2026, en línea con el IPC acumulado en el segundo semestre de 2025.

La recategorización resulta obligatoria para aquellos monotributistas que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o montos de alquiler durante 2025. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el proceso de recategorización semestral del monotributo para enero de 2026. Este trámite permite a los contribuyentes ajustar su categoría según los ingresos, el espacio físico utilizado, el consumo de energía y los montos de alquiler registrados en los últimos 12 meses. El objetivo es garantizar que los parámetros coincidan con la realidad económica de cada monotributista, evitando sanciones o exclusiones del régimen.

El ajuste en los valores del monotributo alcanza un 14,3% a partir del 1 de febrero de 2026, en línea con el IPC acumulado en el segundo semestre de 2025. Este incremento impacta en los topes de ingresos brutos, las cuotas mensuales y los límites físicos y económicos que determinan la categoría de cada contribuyente.

Qué debés saber sobre la recategorización del monotributo de ARCA en 2026 ARCA: a quiénes corresponde la recategorización del monotributo La recategorización resulta obligatoria para aquellos monotributistas que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o montos de alquiler durante 2025. ARCA exige una revisión detallada de estos parámetros para definir si el contribuyente debe permanecer en su categoría actual o ascender a una superior.

Quedan exentos del trámite los monotributistas con menos de seis meses de actividad desde su inscripción. Quienes superen el precio máximo unitario de venta de cosas muebles (aproximadamente $613.492) quedan excluidos del régimen, independientemente de sus ingresos anuales.

monotributo Los plazos para realizar la recategorización del monotributo El plazo para completar la recategorización finaliza el 5 de febrero de 2026. Los nuevos valores y la categoría actualizada entrarán en vigencia a partir del 20 de febrero.