El esquema fiscal 2026 consolida cambios en Monotributo y Ganancias, y avanza con la baja gradual de Bienes Personales.

En Monotributo, la clave es una recategorización correcta y el control de ingresos para evitar ajustes y sanciones de ARCA.

En Ganancias, aprovechar deducciones vía Siradig permite reducir el impuesto dentro del marco legal.

Una gestión digital ordenada y pagos en término ayudan a evitar recargos, bloqueos y costos extra. Luego de las modificaciones relevantes aplicadas en 2025, el panorama tributario de este año se afianza con un Monotributo actualizado y transformaciones de peso en el Impuesto a las Ganancias. A la par, avanza el proceso de reducción gradual de Bienes Personales, que continúa siendo uno de los pilares de la estrategia fiscal y traza un camino definido para quienes buscan aliviar su presión impositiva en el mediano y largo plazo.

Para quienes ya se encuentran inscriptos, el foco principal pasa por cuidar el encuadre dentro del Monotributo mediante una administración ordenada y constante. En un sistema tributario complejo, donde los errores pueden resultar costosos, la prolijidad en los registros y el respeto de los topes se convierten en la mejor herramienta de resguardo. Aprovechar los beneficios del régimen simplificado exige, más que nunca, atención y coherencia entre la actividad real y lo declarado.

De cara a 2026, la eficiencia en la gestión impositiva se presenta como el factor decisivo. El uso inteligente de las deducciones en Ganancias, junto con una planificación financiera precisa para PyMES y contribuyentes individuales, permite amortiguar el impacto de un contexto exigente. Cumplir en tiempo y forma con las recategorizaciones y revisar la estructura de costos ayuda a transitar el año con mayor previsibilidad y control financiero.

Qué debés saber para no pagar de más en las contribuciones de ARCA Para evitar pagar de más a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) durante 2026, el punto de partida pasa por una recategorización correcta del Monotributo. Como las escalas se actualizan dos veces al año según la inflación —con un ajuste reciente del 14,3% en base al IPC del segundo semestre de 2025— resulta fundamental analizar los ingresos acumulados de los últimos 12 meses. Esta revisión permite confirmar si corresponde continuar en la misma categoría o descender a una inferior. Omitir este paso abre la puerta a recategorizaciones automáticas por parte del organismo, que suelen traer pagos retroactivos y sanciones innecesarias.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, la clave para reducir el monto a pagar se encuentra en aprovechar todas las deducciones disponibles mediante el sistema Siradig. Para el primer semestre de 2026, el mínimo no imponible se actualizó y ronda los $3.000.000 brutos para personas solteras, pero aun así existen numerosos gastos deducibles que suelen pasar inadvertidos. Entre ellos figuran los gastos médicos, los seguros de vida, las donaciones bancarizadas, las cuotas de colegios privados y los aportes vinculados al personal de casas particulares, todos mecanismos legales para ajustar el impuesto a la situación personal y familiar.