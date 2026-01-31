Qué cambios tiene el monotributo de ARCA para febrero 2026: rigen a partir del lunes 2 El organismo ajustó los parámetros del régimen simplificado para el primer semestre de 2026, con incrementos en los topes de facturación. Por + Seguir en







Cambios en el impuesto de ARCA.

ARCA actualizó el Monotributo con una suba del 14,29% en topes de facturación y cuotas mensuales.

El ajuste rige entre febrero y agosto de 2026 y responde a la actualización semestral por inflación.

Los nuevos límites obligan a revisar la categoría para evitar inconsistencias o exclusiones del régimen.

La recategorización vence el 5 de febrero de 2026 y omitirla puede derivar en ajustes y multas. Desde el 2 de febrero comienzan a regir los nuevos valores del Monotributo definidos por ARCA, lo que implica una revisión integral de las escalas y de los montos del régimen. La actualización impacta tanto en los topes de ingresos brutos anuales de cada categoría como en las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado y los aportes previsionales y de salud. Con este ajuste, el sistema se adecua al contexto económico actual y redefine el encuadre fiscal de miles de pequeños contribuyentes.

La modificación responde al esquema de actualización semestral automática, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor acumulado en el segundo semestre de 2025. En esta instancia, el porcentaje de incremento alcanza el 14,29%, reflejando la evolución inflacionaria del período. Este ajuste se aplica a las obligaciones mensuales entre febrero y agosto de 2026, cuando se prevé una nueva revisión del régimen según lo establece la normativa vigente.

monotributo El cambio normativo implica un mayor costo fiscal para quienes integran el Monotributo, ya que la suba se reflejará en los próximos vencimientos. Al mismo tiempo, los nuevos límites de facturación obligan a profesionales y comerciantes a revisar su categoría para evitar inconsistencias o una eventual exclusión del régimen. La medida busca preservar la progresividad del sistema y evitar que la inflación distorsione los parámetros de permanencia.

Cuáles son los principales cambios del monotributo de ARCA en febrero 2026 La recategorización del primer semestre tiene como plazo máximo el 5 de febrero de 2026 y resulta un paso clave para los contribuyentes del régimen simplificado. El trámite permite contrastar la facturación y los demás parámetros de los últimos 12 meses con las nuevas escalas publicadas por ARCA. Para hacerlo, se debe ingresar al sitio oficial del organismo con CUIT y clave fiscal, donde el sistema habilita la opción de confirmar la categoría vigente o ajustarla según el nivel real de actividad.

Monotributo Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina. ARCA No todas las personas inscriptas deben cumplir con este procedimiento. Quedan exceptuados quienes no registren variaciones en sus ingresos, consumo de energía o alquileres, así como aquellos con menos de seis meses de antigüedad desde el inicio de la actividad. En estas situaciones, ARCA mantiene la categoría de manera automática, reduciendo la carga administrativa para quienes no presentan cambios relevantes.