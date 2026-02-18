Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 340.000 pesos a 30 días en febrero 2026

El plazo fijo continúa siendo la alternativa más simple para quienes buscan resguardar ahorros a corto plazo y obtener una ganancia previsible. Con un depósito de $340.000 durante 30 días, es posible calcular de antemano cuánto se recibirá al vencimiento según las tasas actuales.

Durante los primeros meses de 2026, el sistema financiero mantiene rendimientos moderados , en línea con una economía que muestra señales de desaceleración inflacionaria. Este contexto modifica la lógica de los inversores minoristas, que priorizan seguridad y liquidez antes que estrategias más volátiles.

La elección del canal de constitución y el seguimiento de las tasas disponibles pasan a ser factores determinantes para optimizar el resultado en colocaciones de corto plazo.

Al invertir $340.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días , la ganancia depende del modo en que se realice la operación.

Si se constituye en sucursal , por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $5.728,77. De esta manera, el monto total al finalizar el período asciende a $345.728,77.

En cambio, al hacerlo mediante canales electrónicos, la tasa nominal anual se eleva al 25,00%, con una TEA del 28,08%. Esto permite obtener un rendimiento de $6.986,30, llevando el total acreditado al vencimiento a $346.986,30. La diferencia responde a que las entidades promueven la operatoria digital, que reduce costos y permite trasladar parte de ese beneficio a mejores tasas para el cliente.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones de inflación para el arranque de 2026 muestran variaciones mensuales más acotadas, cercanas al 2%. Bajo este panorama, los rendimientos de los depósitos a término comienzan a ubicarse en una zona de equilibrio respecto del movimiento de los precios.

Las colocaciones realizadas por vía electrónica, al contar con tasas más competitivas, logran un mejor rendimiento. Aunque el margen no es amplio, permite sostener cierta estabilidad en términos reales. La estrategia de renovar cada mes el capital junto con los intereses cobra relevancia para acumular resultados de manera gradual. Seguir de cerca los ajustes en las tasas y adaptar las decisiones financieras es fundamental para preservar la capacidad de compra.