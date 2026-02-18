18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 340.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las colocaciones tradicionales mantienen vigencia entre quienes buscan previsibilidad.

Por
Analizar cada alternativa permite mejorar el resultado sin asumir riesgos altos.

Analizar cada alternativa permite mejorar el resultado sin asumir riesgos altos.

  • Colocar $340.000 a 30 días permite obtener una renta conocida desde el inicio.
  • Las tasas vigentes generan diferencias de resultado entre operar en sucursal o de forma online.
  • El canal electrónico ofrece un rendimiento más elevado para el mismo período.
  • En un escenario de inflación más estable, estos instrumentos se acercan a sostener el valor del dinero.

El plazo fijo continúa siendo la alternativa más simple para quienes buscan resguardar ahorros a corto plazo y obtener una ganancia previsible. Con un depósito de $340.000 durante 30 días, es posible calcular de antemano cuánto se recibirá al vencimiento según las tasas actuales.

La billetera virtual del Banco Provincia tiene promociones particulares para la escolaridad.
Te puede interesar:

Descuento y cuotas: qué promociones tiene Cuenta DNI en febrero 2026 para la vuelta a clases

Durante los primeros meses de 2026, el sistema financiero mantiene rendimientos moderados, en línea con una economía que muestra señales de desaceleración inflacionaria. Este contexto modifica la lógica de los inversores minoristas, que priorizan seguridad y liquidez antes que estrategias más volátiles.

La elección del canal de constitución y el seguimiento de las tasas disponibles pasan a ser factores determinantes para optimizar el resultado en colocaciones de corto plazo.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $340.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $340.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días, la ganancia depende del modo en que se realice la operación.

Si se constituye en sucursal, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $5.728,77. De esta manera, el monto total al finalizar el período asciende a $345.728,77.

En cambio, al hacerlo mediante canales electrónicos, la tasa nominal anual se eleva al 25,00%, con una TEA del 28,08%. Esto permite obtener un rendimiento de $6.986,30, llevando el total acreditado al vencimiento a $346.986,30. La diferencia responde a que las entidades promueven la operatoria digital, que reduce costos y permite trasladar parte de ese beneficio a mejores tasas para el cliente.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones de inflación para el arranque de 2026 muestran variaciones mensuales más acotadas, cercanas al 2%. Bajo este panorama, los rendimientos de los depósitos a término comienzan a ubicarse en una zona de equilibrio respecto del movimiento de los precios.

Las colocaciones realizadas por vía electrónica, al contar con tasas más competitivas, logran un mejor rendimiento. Aunque el margen no es amplio, permite sostener cierta estabilidad en términos reales. La estrategia de renovar cada mes el capital junto con los intereses cobra relevancia para acumular resultados de manera gradual. Seguir de cerca los ajustes en las tasas y adaptar las decisiones financieras es fundamental para preservar la capacidad de compra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé los rendimientos hoy de las Inversiones en plazos fijos

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 290.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Este beneficio permite acumular un ahorro mensual de hasta $20.000, dado que el calendario de febrero incluye cuatro viernes. 

Así podés obtener el descuento del 35% en carnicerías con Cuenta DNI en febrero 2026

Evaluar tasas y canales puede marcar una diferencia concreta en los resultados.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 330.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Con qué descuento de Cuenta DNI podés ahorrar hasta $80.000 en febrero 2026

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026: de cuál se trata

La diferencia entre ambas opciones responde a los incentivos que aplican los bancos para fomentar la operatoria online.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 290.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Rating Cero

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix
play

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

Coker reveló que pagó 7 millones de pesos por estar en La Casita de Bad Bunny en River

Un reconocido streamer reveló cuánto tuvo que pagar para estar en "La Casita" de Bad Bunny

Jennifer Aniston y su transformación antes de la fama.

La impresionante transformación física de Jennifer Aniston: así se veía antes de la fama absoluta

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. 

Cuál es la figura de Marvel que llega al universo de Star Wars y en qué película lo hará

últimas noticias

El saldo negativo de la SUBE se sigue manteniendo en los $1200.

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

Hace 5 minutos
play
Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Hace 10 minutos
play

La UIA lamentó el cierre de Fate y pidió "igualdad de condiciones para competir"

Hace 11 minutos
El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

Hace 22 minutos
El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron un accidente en el agua

Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

Hace 36 minutos