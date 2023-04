Última oportunidad para cobrar este beneficio de ANSES en abril 2023: cuál es

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga los haberes de los titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) y este martes se encuentran en su último día para percibir los correspondientes al calendario de pagos de abril, esto abarca a las tres líneas de asistencia de este plan como lo son: Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva por Vejez y Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos.