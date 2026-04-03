5 de abril de 2026 Inicio
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Pascuas recalentadas: la canasta básica con huevos y pescado subió hasta un 63%

Un estudio privado midió los productos habitualmente comprados por los argentinos para la Semana Santa, que sufrieron un fuerte incremento en comparación con 2025. El valor promedio de una figura de chocolate es de $29.900.

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En promedio, los huevos de pascuas subieron un 37,8%. 

El valor de la canasta básica para las Pascuas subió un 63% en comparación con 2025. Así lo marca el último estudio elaborado por la consultora Focus Market, que anualmente mide los productos comprado por los argentinos para la Semana Santa. En los pescados, los incrementos alcanzan el 58%, mientras que el valor promedio de un huevo de chocolate es de $29.900, un 36% más que 2025.

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El mayor incremento para este corresponde al kilo de Calamar (+58%), seguido de kilo de Filet de merluza con el 27%, el kilo de Milanesa de pescado con un 15%, y los 250g de Kanikama con un 9% de aumento.

“La mayor suba del calamar frente al filet de merluza se explica principalmente por factores externos. El calamar mostró un fuerte dinamismo exportador, con mayor demanda internacional y mejora de precios, lo que presiona los valores locales aun en un contexto de buena captura", explicó en un primer momento Damián Di Pace, director de la consultora, sobre el motivo de los incrementos.

pascuas_pescados-2026.png

En el mismo, sentido, argumentó que "hay una demanda externa muy firme —especialmente desde China y Europa— que presiona los precios domésticos vía arbitraje exportador. Incluso el inicio de 2026 muestra una temporada excepcional en capturas, lo que indica que la suba de precios no se explica por escasez local sino por tracción externa y capacidad de exportación. En cambio, la merluza tiene un perfil más orientado al mercado interno y precios internacionales estables, lo que limita su traslado a precios”.

En lo que respecta a los huevos de chocolate la situación es similar: el Mini Eggs x 24 unidades (85g), es el que presenta el mayor incremento, 49% respecto a 2025. Le sigue el Huevo de pascuas Sorpresa de 150g 45%, Huevo de Pascua más chiquito (17g) 40%, Huevo de pascuas Sorpresa de 20g 38%, Huevo de pascuas negro/blanco de 110g 28%, y por último el Huevo de pascuas de leche de 55g con un 27% de aumento interanual.

pascuas_huevos-2026.png

“El aumento del precio de los huevos de Pascua en Argentina se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao, más que por factores locales. Durante 2024, el cacao registró subas históricas impulsadas por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, que concentra más del 60% de la oferta global . Esto llevó el precio del insumo a máximos récord, encareciendo fuertemente los costos de la industria chocolatera", refirió Di Pace.

El aumento más fuerte se dio en la rosca artesanal de 500g: pasó de un precio de $8.000 en 2025, a $13.000 en 2026, sumando un incremento del 63%. Le siguieron la rosca de 900g, con un aumento del 52%, ya que el año pasado costaba $16.500 y este año $25.000.

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