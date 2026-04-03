Pascuas recalentadas: la canasta básica con huevos y pescado subió hasta un 63% Un estudio privado midió los productos habitualmente comprados por los argentinos para la Semana Santa, que sufrieron un fuerte incremento en comparación con 2025. El valor promedio de una figura de chocolate es de $29.900. Por + Seguir en







En promedio, los huevos de pascuas subieron un 37,8%.

El valor de la canasta básica para las Pascuas subió un 63% en comparación con 2025. Así lo marca el último estudio elaborado por la consultora Focus Market, que anualmente mide los productos comprado por los argentinos para la Semana Santa. En los pescados, los incrementos alcanzan el 58%, mientras que el valor promedio de un huevo de chocolate es de $29.900, un 36% más que 2025.

El mayor incremento para este corresponde al kilo de Calamar (+58%), seguido de kilo de Filet de merluza con el 27%, el kilo de Milanesa de pescado con un 15%, y los 250g de Kanikama con un 9% de aumento.

“La mayor suba del calamar frente al filet de merluza se explica principalmente por factores externos. El calamar mostró un fuerte dinamismo exportador, con mayor demanda internacional y mejora de precios, lo que presiona los valores locales aun en un contexto de buena captura", explicó en un primer momento Damián Di Pace, director de la consultora, sobre el motivo de los incrementos.

pascuas_pescados-2026.png En el mismo, sentido, argumentó que "hay una demanda externa muy firme —especialmente desde China y Europa— que presiona los precios domésticos vía arbitraje exportador. Incluso el inicio de 2026 muestra una temporada excepcional en capturas, lo que indica que la suba de precios no se explica por escasez local sino por tracción externa y capacidad de exportación. En cambio, la merluza tiene un perfil más orientado al mercado interno y precios internacionales estables, lo que limita su traslado a precios”.

En lo que respecta a los huevos de chocolate la situación es similar: el Mini Eggs x 24 unidades (85g), es el que presenta el mayor incremento, 49% respecto a 2025. Le sigue el Huevo de pascuas Sorpresa de 150g 45%, Huevo de Pascua más chiquito (17g) 40%, Huevo de pascuas Sorpresa de 20g 38%, Huevo de pascuas negro/blanco de 110g 28%, y por último el Huevo de pascuas de leche de 55g con un 27% de aumento interanual.