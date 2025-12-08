9 de diciembre de 2025 Inicio
Insólito: el baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en un aeropuerto y se activó un alerta

Luis Lamas, baterista invitado de Don Osvaldo, quedó a disposición de la PSA tras afirmar que tenía una bomba antes de abordar un vuelo. El aeropuerto fue evacuado y activó su protocolo de emergencia hasta descartar riesgos.

Luis Lamas, baterista invitado de Don Osvaldo, fue el protagonista del episodio que paralizó el aeropuerto de Mendoza el domingo por la noche. El músico debía abordar un vuelo de regreso a Buenos Aires cuando, según testigos, comenzó a tener exabruptos y discusiones con el personal, en una situación que rápidamente se desbordó.

Según consignó, MDZ online, en ese contexto, Lamas afirmó que tenía una bomba. La sola mención obligó a activar el plan de contingencias previsto para estos casos, independientemente del tono o la veracidad de la amenaza. El alerta llevó a suspender operaciones, desalojar sectores de la terminal y concentrar la atención en la seguridad inmediata.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tomó el control de la escena en pocos minutos, evacuó el área y procedió a detener al músico. Lamas quedó “a disposición de la PSA”, mientras se inició una causa judicial federal, tal como establece el protocolo para este tipo de episodios.

Las tareas de verificación se extendieron hasta confirmar que no existía ningún riesgo real para los pasajeros ni para el personal. Una vez descartada la presencia de explosivos, el aeropuerto retomó su funcionamiento habitual y reanudó las operaciones que habían sido interrumpidas.

Don Osvaldo, la banda liderada por Patricio “Pato” Fontanet, había tocado el viernes en el Arena Maipú y parte del equipo permaneció en Mendoza durante el fin de semana. Lamas, además de participar como baterista invitado, integra la banda Ojos Locos, con presencia en la escena rockera vinculada a la historia previa de Callejeros.

