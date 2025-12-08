9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

La semifinal del Torneo Clausura terminó en graves hechos de violencia, incluyendo persecuciones y golpizas. Un oficial de Infantería tuvo que ser internado.

Por
El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

La semifinal del Torneo Clausura de fútbol entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata culminó en una jornada de graves incidentes de violencia que se extendieron desde el estadio Juan Carmelo Zerillo hasta el centro de la ciudad. Los primeros enfrentamientos se produjeron inmediatamente después del partido en las inmediaciones del "Bosque".

El hecho ocurrió en la tribuna Centenario.
Te puede interesar:

Un hincha de Gimnasia cayó de una tribuna en la previa del clásico con Estudiantes

La tensión escaló cuando facciones de hinchas de Gimnasia comenzaron a arrojar piedras a los efectivos policiales que custodiaban el perímetro del estadio. La policía respondió con balas de goma, en una represión que se prolongó por cerca de diez minutos.

El saldo inicial de los disturbios en la zona del estadio fue de 23 hinchas de Gimnasia detenidos y al menos 12 oficiales heridos. Circularon imágenes que mostraban a efectivos policiales disparando desde el campo de juego para dispersar a los agresores.

La ola de violencia no se confinó a las cercanías del estadio, sino que se trasladó a puntos neurálgicos de La Plata. Se registraron choques violentos en la transitada intersección de Calles 6 y 50, en plena zona de bares y celebraciones, donde se habían concentrado hinchas de Estudiantes para festejar el resultado. El operativo de seguridad resultó insuficiente para contener los focos de disturbios.

Embed

Los reportes de la prensa local detallaron escenas de extrema violencia, incluyendo persecuciones y golpizas. Se informó sobre la agresión a un hincha de Gimnasia que fue perseguido y atacado por varios individuos en el suelo tras ser empujado contra un vehículo, quedando indefenso. Además, un oficial de Infantería resultó herido durante las operaciones de contención y tuvo que ser internado.

Otro episodio de agresión focalizada se registró en la zona de 31 y 508, donde un automóvil ocupado por hinchas de Estudiantes fue interceptado por seguidores del club rival con el objetivo de robarles una bandera. El hecho derivó en una pelea a puñetazos en plena vía pública.

incidentes gimnasia
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Racing y Estudiantes definirán al campeón del torneo Clausura 2025.

Torneo Clausura 2025: día, horario y sede de la final entre Racing y Estudiantes

Tiago Palacios festeja su gol con Edwuin Cetré.
play

Estudiantes, dueño de La Plata: le ganó 1-0 a Gimnasia y enfrentará a Racing en la final del Clausura

Este jugador podría irse pronto de Boca.

No rindió lo que se esperaba en Boca, pagaron mucho por él y ahora su futuro puede estar en otro equipo argentino

La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla

Atención River: cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana y qué equipos podría enfrentar

Garnacho marcó tendencia con un look clásico del streetwear.

Garnacho se relaja en Londres con un look gamer: así se viste en sus ratos libres

Se conoció el ranking de los jugadores más caros del mundo.

Este es el futbolista más caro del mundo al cierre de 2025: cuánto le saca al segundo

Rating Cero

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja.
play

Cuál es la trama de Togo, la película sobre el perro de trineos que sorprendió al mundo y ahora llegó a Netflix

Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar, afirmó L-Gante.

La bronca de L-Gante por la casa que le prometieron y no le entregaron: "Jugaron con la ilusión de mi hija"

Shakira en Argentina para sus shows en Vélez.

Shakira en la previa de su primer show en Argentina: "Es un día especial"

últimas noticias

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

Hace 45 minutos
Detuvieron al baterista de la banda del Pato Fontanet por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Insólito: el baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en un aeropuerto y se activó un alerta

Hace 1 hora
Calendario de Adviento entre los lujos del consumo previo a la Navidad. 

Qué es el calendario Adviento, cuánto cuesta y por qué se volvió tendencia

Hace 1 hora
Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

Hace 1 hora
play
El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

Hace 1 hora