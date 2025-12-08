Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos La semifinal del Torneo Clausura terminó en graves hechos de violencia, incluyendo persecuciones y golpizas. Un oficial de Infantería tuvo que ser internado. Por + Seguir en







El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

La semifinal del Torneo Clausura de fútbol entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata culminó en una jornada de graves incidentes de violencia que se extendieron desde el estadio Juan Carmelo Zerillo hasta el centro de la ciudad. Los primeros enfrentamientos se produjeron inmediatamente después del partido en las inmediaciones del "Bosque".

La tensión escaló cuando facciones de hinchas de Gimnasia comenzaron a arrojar piedras a los efectivos policiales que custodiaban el perímetro del estadio. La policía respondió con balas de goma, en una represión que se prolongó por cerca de diez minutos.

El saldo inicial de los disturbios en la zona del estadio fue de 23 hinchas de Gimnasia detenidos y al menos 12 oficiales heridos. Circularon imágenes que mostraban a efectivos policiales disparando desde el campo de juego para dispersar a los agresores.

La ola de violencia no se confinó a las cercanías del estadio, sino que se trasladó a puntos neurálgicos de La Plata. Se registraron choques violentos en la transitada intersección de Calles 6 y 50, en plena zona de bares y celebraciones, donde se habían concentrado hinchas de Estudiantes para festejar el resultado. El operativo de seguridad resultó insuficiente para contener los focos de disturbios.

Embed ESCÁNDALO: Tras el clásico, la policía se enfrentó con los hinchas de Gimnasia tirando balas de goma donde un agente resultó herido. pic.twitter.com/LCNlr77prb — Derechazo (@derechazoar) December 9, 2025 Los reportes de la prensa local detallaron escenas de extrema violencia, incluyendo persecuciones y golpizas. Se informó sobre la agresión a un hincha de Gimnasia que fue perseguido y atacado por varios individuos en el suelo tras ser empujado contra un vehículo, quedando indefenso. Además, un oficial de Infantería resultó herido durante las operaciones de contención y tuvo que ser internado.

Otro episodio de agresión focalizada se registró en la zona de 31 y 508, donde un automóvil ocupado por hinchas de Estudiantes fue interceptado por seguidores del club rival con el objetivo de robarles una bandera. El hecho derivó en una pelea a puñetazos en plena vía pública. incidentes gimnasia