Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 800.000 pesos a 30 días en octubre 2025

En octubre, los plazos fijos volvieron a posicionarse entre las opciones preferidas por los ahorristas que priorizan la estabilidad y un rendimiento seguro en pesos. Con el pago de sueldos y el regreso de ciertas restricciones cambiarias, esta herramienta bancaria retoma protagonismo como alternativa para resguardar el valor del dinero sin asumir grandes riesgos.
Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos, cada entidad define libremente el porcentaje que ofrece, generando una competencia activa por captar fondos. Este escenario favoreció a algunas opciones que suelen ofrecer tasas más atractivas para incentivar las operaciones en línea.
Por eso, al momento de invertir, conviene analizar no solo la tasa nominal anual (TNA) o la tasa efectiva anual (TEA), sino también comparar los intereses generados frente a la inflación proyectada. Las diferencias entre bancos pueden representar una ganancia adicional importante en apenas un mes.
Cuánto ganás por depositar $800.000 en un plazo fijo según el banco
De acuerdo con los valores de referencia de octubre 2025, la rentabilidad de un plazo fijo que se deposita en el Banco Nación varía según el canal elegido. Si el depósito se realiza en una sucursal bancaria, con una TNA del 29,5% y una TEA del 33,84%, los intereses generados en 30 días ascienden a aproximadamente $19.397,26. Al finalizar el período, el monto total disponible sería de $819.397,26.
En cambio, si la operación se efectúa por medios digitales, como homebanking o aplicación móvil, el rendimiento mejora considerablemente. Con una TNA del 35% y una TEA del 41,21%, los intereses ganados alcanzan los $23.013,70, llevando el total a $823.013,70.
Esta diferencia permite ver la ventaja de operar de forma electrónica, donde las entidades financieras suelen ofrecer mejores condiciones para fomentar la autogestión. Además, los plazos fijos digitales permiten reinvertir los intereses de manera automática, aumentando el rendimiento mes a mes sin necesidad de realizar gestiones presenciales.
Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos
Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación
Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de octubre se ubicaría alrededor del 2% mensual. En ese contexto, los plazos fijos aún ofrecen un rendimiento real positivo, especialmente aquellos con tasas del 35% o superiores, cuya rentabilidad mensual supera el incremento de precios estimado.
Para quienes buscan resguardar su poder adquisitivo, esta herramienta sigue siendo una opción viable a corto plazo. Sin embargo, los analistas recomiendan reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses acumulados, a fin de mantener un rendimiento efectivo y compensar posibles variaciones en las tasas o en la inflación de los próximos meses.