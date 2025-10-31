Cuáles son los trámites de Cuenta DNI que se pueden hacer vía Whatsapp

El chat de autogestión del Banco Provincia brinda la posibilidad de realizar trámites habituales de manera ágil y segura desde el teléfono celular.

El Banco Provincia reafirma su compromiso con la digitalización al ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar trámites importantes directamente desde el celular, evitando la necesidad de asistir a una sucursal. Esta herramienta funciona a través de WhatsApp y permite gestionar diversas operaciones con solo enviar un mensaje al número oficial 11 2821 6222. El objetivo de la entidad es facilitar el día a día de sus usuarios mediante soluciones rápidas, seguras y accesibles desde cualquier lugar.

El canal de autogestión permite concretar varios trámites esenciales. Entre ellos se incluyen la activación de tarjetas, el blanqueo del PIN y la consulta del estado de envío de una nueva tarjeta. También se destaca una función clave para los usuarios de la aplicación Cuenta DNI: la posibilidad de conocer los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, un dato necesario para completar la activación de la billetera virtual.

El uso de este servicio es sencillo y ágil. Los clientes solo deben agendar el número oficial del Banco Provincia y enviar la palabra “Autogestión” para acceder al menú principal de opciones. Desde ese punto, el sistema guía al usuario paso a paso para completar el trámite deseado en pocos minutos. Este mecanismo ofrece una alternativa moderna y práctica que mejora la experiencia del cliente y evita esperas en las sucursales.

El Banco Provincia incorporó una nueva herramienta de atención digital a través de WhatsApp, disponible en el número 11 2821 6222. Este canal permite a los usuarios acceder a un menú interactivo de autogestión escribiendo la palabra "Autogestión", para realizar diversos trámites sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Entre las gestiones más utilizadas se encuentra el blanqueo del PIN de la tarjeta de débito. En caso de que un usuario olvide su clave, puede iniciar el trámite directamente desde el chat, lo que le permitirá generar una nueva en cualquier cajero automático de la red Link una vez finalizado el proceso. Esta opción se encuentra en el menú dentro de la sección “Autogestiones”, “Tarjeta de Débito”, “Habilitación/Blanqueo”.

También es posible activar una tarjeta de débito recién emitida sin necesidad de contacto telefónico o presencial. El proceso comienza a través del chat y finaliza en un cajero automático, donde se genera una nueva clave. Esta funcionalidad facilita el acceso inmediato a los servicios bancarios, optimizando tiempos y mejorando la experiencia del cliente.

Otra de las opciones disponibles permite consultar los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de débito, un dato clave para quienes utilizan la aplicación Cuenta DNI. Esta información resulta necesaria para completar el proceso de activación o reinstalación de la billetera virtual del banco en el celular, contribuyendo a un uso más ágil y práctico de la herramienta digital.

El canal de WhatsApp también ofrece la posibilidad de activar tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Bapro. De esta manera, los clientes pueden habilitar sus plásticos sin realizar llamadas al centro de atención, lo que simplifica la operatoria y reduce los tiempos de espera. Esta función se encuentra disponible dentro del menú en las secciones “TC Visa” o “TC Mastercard”, bajo la opción “Habilitación/Blanqueo”.

Finalmente, el servicio incluye la opción de consultar el estado del envío de tarjetas nuevas, informando el avance del trámite y la fecha estimada de entrega. Cada gestión requiere validación de identidad, ya sea mediante DNI, preguntas de seguridad o reconocimiento biométrico, garantizando la protección de los datos del usuario. Con este sistema, el Banco Provincia consolida un servicio digital ágil, seguro y pensado para simplificar la vida cotidiana de sus clientes.