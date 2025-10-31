31 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los trámites de Cuenta DNI que se pueden hacer vía Whatsapp

El chat de autogestión del Banco Provincia brinda la posibilidad de realizar trámites habituales de manera ágil y segura desde el teléfono celular.

Por
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Banco Provincia
  • El Banco Provincia impulsa la digitalización permitiendo realizar trámites bancarios por WhatsApp al número 11 2821 6222, sin necesidad de acudir a una sucursal.
  • A través del canal de autogestión, los clientes pueden activar tarjetas, blanquear el PIN, consultar envíos y obtener los últimos dígitos de su tarjeta para usar Cuenta DNI.
  • El sistema es simple: basta con enviar la palabra “Autogestión” para acceder al menú interactivo y completar operaciones en pocos minutos.
  • Cada trámite se realiza con validación de identidad, garantizando seguridad y eficiencia en una experiencia 100% digital.

El Banco Provincia reafirma su compromiso con la digitalización al ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar trámites importantes directamente desde el celular, evitando la necesidad de asistir a una sucursal. Esta herramienta funciona a través de WhatsApp y permite gestionar diversas operaciones con solo enviar un mensaje al número oficial 11 2821 6222. El objetivo de la entidad es facilitar el día a día de sus usuarios mediante soluciones rápidas, seguras y accesibles desde cualquier lugar.

Una novedad de la app del Banco Provincia.
Te puede interesar:

Qué reintegro particular tiene Cuenta DNI para estudiantes universitarios en el final de octubre 2025

El canal de autogestión permite concretar varios trámites esenciales. Entre ellos se incluyen la activación de tarjetas, el blanqueo del PIN y la consulta del estado de envío de una nueva tarjeta. También se destaca una función clave para los usuarios de la aplicación Cuenta DNI: la posibilidad de conocer los últimos cuatro dígitos de la tarjeta, un dato necesario para completar la activación de la billetera virtual.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

El uso de este servicio es sencillo y ágil. Los clientes solo deben agendar el número oficial del Banco Provincia y enviar la palabra “Autogestión” para acceder al menú principal de opciones. Desde ese punto, el sistema guía al usuario paso a paso para completar el trámite deseado en pocos minutos. Este mecanismo ofrece una alternativa moderna y práctica que mejora la experiencia del cliente y evita esperas en las sucursales.

Qué trámites sobre Cuenta DNI pueden hacerse por Whatsapp

El Banco Provincia incorporó una nueva herramienta de atención digital a través de WhatsApp, disponible en el número 11 2821 6222. Este canal permite a los usuarios acceder a un menú interactivo de autogestión escribiendo la palabra “Autogestión”, para realizar diversos trámites sin necesidad de concurrir a una sucursal. La iniciativa forma parte del proceso de modernización del banco, orientado a agilizar la atención y brindar soluciones inmediatas desde el celular.

Entre las gestiones más utilizadas se encuentra el blanqueo del PIN de la tarjeta de débito. En caso de que un usuario olvide su clave, puede iniciar el trámite directamente desde el chat, lo que le permitirá generar una nueva en cualquier cajero automático de la red Link una vez finalizado el proceso. Esta opción se encuentra en el menú dentro de la sección “Autogestiones”, “Tarjeta de Débito”, “Habilitación/Blanqueo”.

Cuenta DNI
En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

También es posible activar una tarjeta de débito recién emitida sin necesidad de contacto telefónico o presencial. El proceso comienza a través del chat y finaliza en un cajero automático, donde se genera una nueva clave. Esta funcionalidad facilita el acceso inmediato a los servicios bancarios, optimizando tiempos y mejorando la experiencia del cliente.

Otra de las opciones disponibles permite consultar los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de débito, un dato clave para quienes utilizan la aplicación Cuenta DNI. Esta información resulta necesaria para completar el proceso de activación o reinstalación de la billetera virtual del banco en el celular, contribuyendo a un uso más ágil y práctico de la herramienta digital.

CUENTA DNI

El canal de WhatsApp también ofrece la posibilidad de activar tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Bapro. De esta manera, los clientes pueden habilitar sus plásticos sin realizar llamadas al centro de atención, lo que simplifica la operatoria y reduce los tiempos de espera. Esta función se encuentra disponible dentro del menú en las secciones “TC Visa” o “TC Mastercard”, bajo la opción “Habilitación/Blanqueo”.

Finalmente, el servicio incluye la opción de consultar el estado del envío de tarjetas nuevas, informando el avance del trámite y la fecha estimada de entrega. Cada gestión requiere validación de identidad, ya sea mediante DNI, preguntas de seguridad o reconocimiento biométrico, garantizando la protección de los datos del usuario. Con este sistema, el Banco Provincia consolida un servicio digital ágil, seguro y pensado para simplificar la vida cotidiana de sus clientes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este mes se destacan nuevas promociones.

Cuenta DNI tiene un descuento en medicamentos durante octubre 2025: qué días se puede aprovechar

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

En qué supermercados tenés descuentos particulares utilizando Cuenta DNI en octubre 2025

Esta promoción se consolida como una de las más elegidas del programa por su facilidad de uso y alcance nacional.

Cuenta DNI confirmó el descuento en cines que continuará en noviembre 2025

Las diferencias entre bancos pueden representar una ganancia adicional importante en apenas un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 800.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Qué pasará con el descuento en carnicerías que tiene Cuenta DNI en noviembre 2025

Los analistas financieros recomiendan, además, reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Rating Cero

La serie empezó a filmarse en Valencia y Madrid.

Se viene en Netflix: la serie que está inspirada en los terribles crímenes de un asesino en serie

María Becerra confirmó el lanzamiento del álbum ﻿QUIMERA.

María Becerra anunció su nuevo álbum: cómo se llama y cuándo se estrena

La plataforma de streaming﻿ renovó una de sus series más exitosas.
play

Disney+ renovó una de sus series más exitosas: cuándo llega al streaming

El canal quedó al borde de perder a una de sus principales figuras.

Telefe podría perder a una de sus principales figuras: "En el 2026..."

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, más conocido como Oruam.
play

Oruam, el famoso trapero brasileño que es hijo de uno de los líderes del Comando Vermelho

Rocío Marengo habló con sus seguidores sobre el problema que tuvo con su embarazo.
play

La revelación que hizo Rocío Marengo tras una complicación con su embarazo: "Bebito está solito..."

últimas noticias

La exmandataria saluda a la militancia desde el balcón de su casa.

Cristina, tras la derrota en las elecciones: "Sigo sosteniendo el valor de la unidad"

Hace 4 minutos
La medida reduce de 35 a 20% los aranceles de importación de 14 categorías.

El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes

Hace 25 minutos
El beneficio se otorga de forma automática a quienes cobran AUH, AUE o PNC.

ANSES acredita $81.936 en noviembre 2025: beneficio para padres

Hace 31 minutos
En noviembre los montos van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos.

Extra de $108.000 de ANSES: quiénes pueden acceder en noviembre 2025

Hace 32 minutos
Jubilados y pensionados pueden obtener reintegros extra con Banco Nación y Banco Galicia.

Ni aumento ni bono: el beneficios de ANSES para jubilados que les alivia el bolsillo en noviembre 2025

Hace 33 minutos