4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tensión preelectoral: el riesgo país rozó los 900 puntos, el más alto en casi cinco meses

La medición realizada por el JP Morgan se ubica a niveles de mediados de abril a semanas de las elecciones legislativas nacionales y tras la intervención del Tesoro en el Mercado Libre de Cambios.

Por
El riesgo país roza los 900 puntos. 

El riesgo país roza los 900 puntos. 

Las acciones argentinas caen en Wall Street y extienden sus pérdidas semanas, en una jornada donde los bonos globales operan en alza y el riesgo país subió a los 898 puntos, su nivel más alto en casi cinco meses.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 4 de septiembre

Entre las principales acciones con pérdidas en la rueda se destacan: Aluar (-4,1%); Grupo Supervielle (-3,1%); Telecom Argentina (-2,5%); Ternium (-2,5%); y Banco de Valores (-2,5%). Por su parte, en la plaza local, el S&P Merval retrocede 0,3% a los 1.970.528,28 puntos, mientras que su contraparte en dólares cae 0,1%.

En Wall Street, los ADRs que presentan mayoría de bajas, con Edenor (-2,1%), Telecom (-2%) y Grupo Supervielle (-1,4%), encabezando las pérdidas. En contraste, Pampa Energía avanza un 0,4%.

Con respecto a la fuerte suba del riesgo país, la city pone el foco en la capacidad de pago de la deuda soberana, que se derrumbó hasta casi 3% en la pasada rueda, y activó la suba del riesgo país, consigna Ámbito.

Riesgo país

El Portfolio Personal Inversiones destacó que a pesar de la fuerte sangría del martes, hoy los bonos globales arrancan con un tono más positivo. En particular, los tramos largos, los más castigados ayer, avanzan hasta 1%".

No obstante, subrayaron que "habrá que ver si este rebote logra sostenerse y recuperar parte del terreno perdido, o si, por el contrario, vuelve a imponerse la tendencia bajista que marcó el inicio de septiembre".

Noticias relacionadas

Crisis en la industria: una histórica empresa láctea suspendió su producción y podría cerrar en 15 días.

Crisis en la industria: una histórica empresa láctea suspendió su producción y podría cerrar en 15 días

El Tesoro anunció que destinará dólares a sostener el mercado de cambio.

Reservas bajo presión: ¿puede el Gobierno sostener la intervención en el mercado de cambios?

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

Tensa calma: el dólar oficial se mantuvo estable tras la segunda jornada de intervención del Gobierno

Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Caputo y Quirno, las cabezas del plan económico del Gobierno.

Intervención al dólar: el Gobierno se prepara para un escenario inestable "hasta fines de octubre"

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Especial aniversario: este es el descuento de Cuenta DNI para el sábado 6 de septiembre en 2025

Rating Cero

Martín Cirio apuntó con todo contra los fanáticos de Selena Gómez: Para mi es mejor.

Martín Cirio apuntó todo contra los fanáticos de Selena Gómez: "Para mi es mejor"

play

Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei

El anuncio de los protagonistas de Avengers: Doomsday﻿ contó con muchas ausencias de peso.

Estrella de Marvel habló sobre su ausencia en Avengers Doomsday y sorprendió: "No hubo suficiente..."

Barbieri respondió a los rumores de prostitución cuando tuvo un teatro de revista a su cargo.

Carmen Barbieri cruzó a Rocío Marengo por hablar de la prostitución, Ayelén Paleo y Santiago Bal: "Si la quisieron..."

Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a protagonizar un escándalo viral.
play

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Le van a arrancar a las hijas..."

Peter Lanzani decidió dejar atrás la apariencia que le generó muchas críticas.

Peter Lanzani cambió su look luego de ser tildado de "sucio" por su apariencia

últimas noticias

Milei canceló su viaje a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles.

La agenda completa del próximo viaje a Estados Unidos de Milei: visita a Los Ángeles y reunión con una astronauta y empresarios

Hace 32 minutos
Juan Grabois presentará otra denuncia contra el Presidente.

Grabois anunció que denunciará a Milei por haberse "afanado otro millón de dólares"

Hace 39 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3810 del miércoles 3 de septiembre de 2025

Hace 1 hora
Franco Mastantuono, disputa el balón con el Diablito Echeverri.

El equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela: tres nombres para un lugar

Hace 1 hora
Unión por la Patria garantizó su rechazo al veto de Discapacidad en el Senado.

Unión por la Patria garantizó su rechazo al veto de Discapacidad en el Senado

Hace 1 hora