4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno autorizó a los puestos de diarios a prestar servicios de casilla de correo

El decreto también disolvió el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, en un contexto de reformulación del sector, que busca alternativas comerciales ante la caída de la venta de medios de comunicación impresos.

Por
Los puestos de diarios podrán realizar entregas de correspondencia general

Los puestos de diarios podrán realizar entregas de correspondencia general, de productos adquiridos por terceros a través del comercio electrónico y papelería, servicio de guarda, depósito, tarjetas de crédito y débito, y documentos de identidad y pasaportes.

El Gobierno habilitó a las paradas de diarios a prestar servicios de casilla de correo como operadores postales, a la vez que disolvió el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, en un contexto de reformulación del sector, que busca alternativas comerciales ante la caída de la venta de medios de comunicación impresos.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.
Te puede interesar:

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

La medida se implementó a través del Decreto 629/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"Las paradas de diarios podrán prestar el servicio de casilla de correo, previa registración como operador postal ante el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, o mediante un acuerdo con un operador postal autorizado, que será en tal caso el sujeto responsable por la prestación del servicio ante el usuario y la autoridad de aplicación del régimen postal", establece el texto.

puesto diarios café kiosco quiosco
Otros puestos de diarios se reconvirtieron en cafeterías.

Otros puestos de diarios se reconvirtieron en cafeterías.

Así, los puestos de diarios están autorizados a realizar entregas de correspondencia general, de productos adquiridos por terceros a través del comercio electrónico y papelería, servicio de guarda, depósito, tarjetas de crédito y débito, y documentos de identidad y pasaportes.

La norma también derogó el Decreto 1025/00, que establecía el régimen jurídico aplicable a la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación de personas y disponía la creación del Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas, en el cual debían registrarse los titulares del derecho de parada, de reparto y de las líneas de distribución y su zona de influencia.

"A la luz de lo expuesto, el régimen jurídico aplicable a la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación de personas deviene innecesario, obsoleto y genera limitaciones que afectan a los actores que intervienen en dicha actividad", señala la medida.

Noticias relacionadas

Anses explicó cuál es el trámite para no perder el cobro total de la AUH.

Este es el trámite fundamental de ANSES para no perder el 100% de la AUH

Ciertos contribuyentes deberán abonar altas cifras a ARCA este mes

Atención monotributistas: este grupo deberá pagar más de un millón de pesos a ARCA en septiembre 2025

Anses dio a conocer las fechas de pago del bono de $70.000.

Bono de $70.000 de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Anses destacó la importancia de 8 de septiembre en el calendario de septiembre.

Bono de $70.000 de ANSES: por qué el 8 de septiembre es una fecha clave

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anuló un régimen de información de 2012.

ARCA eliminó la obligación de informar sobre operaciones entre residentes y extranjeros

El dólar oficial continúa en la mitad superior de la banda dispuesta por el Gobierno.

El dólar se estabiliza tras la intervención del Gobierno en el mercado y se aleja del techo de la banda

Rating Cero

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
play

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

últimas noticias

play
El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Hace 5 minutos
¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Hace 9 minutos
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Hace 11 minutos
Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Hace 14 minutos
El trabajo de Zentrix Consultora revela que Fuerza Patria ganaría por casi 4 puntos los comicios legislativos. 

Última encuesta antes de las elecciones legislativas en la Provincia: triunfa Fuerza Patria en distritos clave

Hace 17 minutos