27 de abril de 2026 Inicio
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Tarifas del agua: el Gobierno fijó los nuevos aumentos mensuales de AySA

La actualización será de hasta 4% por mes hasta abril y de 3% entre mayo y agosto. Desde el Gobierno aseguran que buscan atenuar el impacto de los incrementos sobre los usuarios.

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Tarifas del agua: el Gobierno fijó los nuevos aumentos mensuales de AySA

Tarifas del agua: el Gobierno fijó los nuevos aumentos mensuales de AySA

Télam

El Gobierno realizó cambios en el esquema de aumentos tarifarios del servicio de agua potable y cloacas que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), a través de la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Las tasas ofrecidas por las entidades financieras continúan ajustándose al escenario económico.
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La normativa introduce nuevos límites mensuales para los ajustes en las tarifas. Según lo establecido, los aumentos no podrán superar el 4% mensual entre enero y abril de 2026, mientras que desde mayo hasta agosto el tope será del 3% por mes.

El esquema se apoya en el mecanismo de actualización del denominado Coeficiente K, una fórmula que sigue la evolución de variables macroeconómicas con el objetivo de sostener el equilibrio económico-financiero de la concesión sin asistencia estatal directa.

Desde el organismo regulador señalaron que la aplicación de estos topes apunta a atenuar el impacto de los incrementos sobre los usuarios, al tiempo que se avanza en la reducción del atraso tarifario acumulado en los últimos años.

Ese desfasaje fue advertido por la propia AySA, que lo vinculó con la postergación de inversiones y mayores necesidades de financiamiento para sostener la prestación. La empresa estimó una pérdida de ingresos superior a los 95 mil millones de pesos.

En este contexto, la resolución también ordena a la concesionaria presentar informes económico-financieros correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026. El objetivo es evaluar la evolución del proceso de convergencia tarifaria y el cumplimiento de las metas previstas.

Por último, se confirmó la continuidad del Programa de Tarifa Social, destinado a los sectores más vulnerables, con el fin de amortiguar el impacto de los ajustes en las facturas.

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