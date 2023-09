Sergio Massa anunció un refuerzo alimentario de 45.000 pesos por tres meses para jubilados

El ministro explicó que el extra se financiará gracias al superávit que tuvo el PAMI producto del impuesto a las importaciones con el que se financia la agencia estatal.

"Decidimos universalizar la canasta alimentaria del PAMI, pagarla con el sistema de pago de ANSES en las cuenta de cada uno de los jubilados y pensionados y poner en marcha un bono, más allá de 37 mil pesos de refuerzo, para esos 3 millones de jubilados y pensionados y pensionados de 15 mil pesos más por mes para los próximos tres meses", anunció Massa.

“Esto significa usar los recursos del Estado para tratar de fortalecer en momentos difíciles la situación de los que más necesitan”, indicó el candidato al destacar que los jubilados son una prioridad del gobierno con distintas políticas como la de medicamentos gratis, el previaje, entre otras.

La medida fue anunciada en un acto del PAMI en Hurlingham, donde el ministro estuvo acompañado por la titular de la agencia estatal, Luana Volnovich, y el candidato a intendente del distrito, Damián Selci.

Massa acto

Sergio Massa: "Un país que no tiene memoria, no tiene futuro"

En su discurso Massa le pidió a los jubilados presentes que "defiendan con su voto, hablando con su familia" todos los logros alcanzados para los jubilados al señalar, por ejemplo, que el programa Vivir Mejor significa 20 mil pesos más por mes en la canasta.

En ese sentido pidió que lo "ayuden a contarle a los más jóvenes qué significa que les saquen los medicamentos al jubilado, en nombre del supuesto equilibrio fiscal, y qué significa en el bolsillo de cada jubilado y jubilada que saquen esos medicamentos".

"Dicen que cada uno ahorre y se arregle como pueda, sin darse cuenta de que están destruyendo el pacto intergeneracional, la idea de que ustedes que trabajaron toda la vida y vivan de los ingresos que se generar como sociedad de la fuerza de trabajo", señaló al criticar las propuestas de los candidatos opositores, Javier Milei y Patricia Bullrich .

Luego indicó que "un país que no tiene memoria, no tiene futuro y la mejor forma de demostrar memoria es siendo agradecido con aquellos que construyeron el camino hasta acá, nuestros jubilados y pensionados".

Por último exhortó a "que nos acompañen tranquilos, no vamos a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP, no vamos a recortar el 13% ni los medicamentos, vamos a privilegiar la inversión en nuestros abuelos porque un país con memoria y gratitud es un país con futuro".