La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos ya alcanzó el nivel de la pandemia El monto pasó de un promedio de u$s30 millones a u$s180 millones mensuales. El foco está en las pymes. La cifra récord tuvo lugar en diciembre pasado con 97.612 documentos sin fondos. Por + Seguir en







Récord de cheques rechazados. Cheques.

Los cheques rechazados por falta de fondos aumentan desde 2024 y en el primer bimestre de 2026 alcanzaron niveles similares a los rechazados durante la crisis económica que desató la cuarentena por la pandemia de Covid 19. El pico tuvo lugar en diciembre con 97.612 documentos sin fondos.

El dato surge de un informe elaborado por la central de análisis de riesgo crediticio Fidelitas. En enero fueron 89.352 y en febrero 86.350, muy por encima de la media histórica. El promedio mensual habitual de fondos incobrables era de u$s30 millones y saltó a u$s180 millones.

Cheques rechazados Fidelitas Evolución de cheques rechazados desde 2021 a 2026. Fidelitas El estudio agrega que "el ratio de emitidos contra rechazados crece más astronómicamente, ya que el cheque físico va siendo un medio de pago menos utilizado con el paso del tiempo, pero sigue aún muy presente en pymes".

"Medido en dólares, el impacto económico es igual de relevante y preocupante. En diciembre de 2025, el monto rechazado equivalió a u$s198,8 millones; en enero y febrero de 2026, los valores se ubicaron en u$s175,7 millones y u$s172,8 millones respectivamente", dice el informe.

La morosidad empresaria: las pymes casi duplican el promedio Fidelitas publicó que la morosidad de las empresas en general, en el caso de los créditos, se ubica entre un 2,5% y 2,7% mensual promedio. El 42% del financiamiento lo concentran las compañías grandes. Si se toma solo a las pymes, las demoras en el repago de préstamos sube el 4,4%.