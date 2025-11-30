Este es el perfume favorito de Zinedine Zidane: cuánto sale en Argentina Una alianza global detalla la esencia que identifica al exjugador y técnico, definida por notas frescas y un concepto aromático asociado a la libertad. Por + Seguir en







Zidane suma una fragancia que acompaña su identidad fuera del deporte. @zidane

El exjugador francés se convirtió en embajador de una línea de fragancias de Montblanc.

La colección destaca por representar determinación, libertad y carácter.

Zidane definió al perfume como una combinación fresca, intensa y con significado personal.

En Argentina, el producto se comercializa en diferentes presentaciones y precios. A lo largo de su trayectoria, Zinedine Zidane cultivó una imagen ligada a la elegancia, un rasgo que hoy también traslada al universo de las fragancias gracias a su vínculo con uno de los perfumes más representativos de Montblanc. Su figura, asociada a la precisión y a la estética deportiva, encaja con la línea conceptual que la firma busca transmitir a través de sus creaciones.

Ese recorrido lo acercó a la casa de lujo, responsable de una colección que interpreta determinación, carácter y búsqueda de nuevos horizontes. La marca eligió al exmediocampista como embajador de su serie más emblemática al considerar que sintetiza la combinación de sobriedad y presencia que define a Legend Blue, una familia de aromas consolidada a nivel internacional.

En ese contexto, el deportista profundizó en su relación con la fragancia, las sensaciones que privilegia y el valor simbólico que encuentra en su aroma habitual. Para él, la conexión con un perfume surge de la comodidad, la autenticidad y la historia detrás de cada creación, elementos que reconoce en su colaboración con Montblanc.

Zidane perfume El exjugador francés describió el perfume como una combinación “fresca, libre y viva”. @zidane Cuál es el perfume favorito de Zinedine Zidane El elegido del exjugador es Montblanc Legend Blue, una edición que profundiza en notas aromáticas frescas, con presencia de menta y matices que remiten al mar y al cielo. Zidane la define como “fresca, libre y viva”, una combinación que identifica con recuerdos personales y momentos asociados a la luminosidad del verano.

El entrenador destaca que un perfume debe transmitir bienestar, acompañar en el día a día y proyectar una identidad clara. Por eso prioriza aromas ligeros vinculados a la lavanda y a elementos que evocan su infancia, sensaciones que encuentra en esta versión de la línea Legend, caracterizada por su impronta moderna.

Cuánto sale el perfume favorito de Zinedine Zidane en Argentina En el mercado argentino, el perfume se ofrece en distintas presentaciones. En la tienda online de Juleriaque, Montblanc Legend Blue Eau de Parfum de 100 ml figura a $180.700. Por su parte, Beauty 24 comercializa el mismo tamaño a $235.000, mientras que el frasco de 30 ml se encuentra a $145.000. Zidane perfume 2 En Argentina, Montblanc Legend Blue se vende en diferentes presentaciones y valores. Juleriaque Estas variantes convierten a la fragancia en una opción disponible en rangos amplios de precios, manteniendo la estética de lujo que caracteriza a la casa Montblanc.