El organismo proyecta que el PBI local avanzará 2,1% este año, un punto menos que la economía global. Brasil, Perú y Paraguay quedan por delante en la región, y las consultoras privadas son todavía más pesimistas.

La Argentina no figura entre las 100 economías que más crecerían en 2026, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el listado de 191 países que elaboró el organismo, el país aparece en el puesto 127 , con una suba prevista del producto de 2,1%. La cifra queda un punto porcentual debajo del 3,1% que el Fondo espera para el conjunto de la economía mundial.

En la cima del ranking se ubica Guyana , que avanzaría 22,3% gracias al auge de su producción petrolera. Detrás aparecen Taiwán (10,7%), impulsado por la demanda de semiconductores para inteligencia artificial, y Sudán del Sur (10,5%). Entre las grandes potencias, India encabeza las expectativas, seguida de China , y Estados Unidos también supera a la Argentina.

La comparación regional muestra un panorama dispar. Paraguay lidera con 4,5%, seguido por Perú , con 3%. Brasil y Colombia , con 2,2% cada uno, quedan apenas por encima del dato argentino. Más abajo figuran México (1,5%), Uruguay (1,3%) y Chile (0,6%).

La ubicación del país se explica en buena medida por el ajuste que hizo el FMI en octubre, cuando recortó 1,4 puntos su estimación para 2026 , desde 3,5% a 2,1%. Si se confirmara, el crecimiento sería menos de la mitad del 4,5% de 2025.

El Fondo atribuye el cambio a una demanda interna más débil, condiciones financieras exigentes y el proceso de transformación estructural en marcha. A eso se suman las tensiones en Medio Oriente, el encarecimiento de la energía y un acceso más restringido al financiamiento. El recorte a la Argentina contrasta con la estabilidad global: el organismo mantuvo en 3,1% su proyección mundial.

La visión del sector privado es menos optimista. Las consultoras anticipan una expansión inferior a 1% para el año, en un contexto de consumo flojo y dificultades en las actividades que dependen del mercado interno.

Recesión técnica y expectativas del mercado

Los datos oficiales refuerzan ese diagnóstico. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la economía habría acumulado dos trimestres consecutivos de caída, lo que configura una recesión técnica. La actividad se desplomó 2,5% mensual en julio y luego rebotó 0,4% en agosto y 1,1% en septiembre, un repunte insuficiente para compensar el golpe inicial.

El INDEC publicará el resultado oficial del PBI del tercer trimestre el 16 de diciembre, y el EMAE de octubre saldrá el 21 del mismo mes. Pese al panorama, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé una mejora hacia fin de año, con un crecimiento desestacionalizado de 2% en el cuarto trimestre. Aun así, los analistas consultados proyectan para 2026 una expansión de apenas 0,7%, 0,8 puntos menos que en la encuesta anterior y muy por debajo de la estimación del FMI.