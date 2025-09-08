8 de septiembre de 2025 Inicio
Se confirmó la fecha clave para todos los monotributistas en septiembre 2025: qué definió ARCA

En un escenario económico cambiante, cada decisión vinculada al monotributo despierta preguntas entre los usuarios.

ARCA informó novedades para los monotributistas sobre una fecha fundamental

Septiembre trae consigo una nueva instancia administrativa que impacta directamente en quienes están inscriptos en el régimen simplificado. La confirmación llega por parte de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que pone en foco a millones de monotributistas que deberán prestar atención a los plazos y obligaciones correspondientes.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
Monto mensual, tope de facturación y exclusiones: qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en septiembre 2025

En medio de un año con varios ajustes y actualizaciones, se definió una fecha que marca un momento clave en la relación de los contribuyentes con el organismo recaudador. Como suele ocurrir, la expectativa gira en torno a qué aspectos deberán resolverse y cómo esto influirá en la organización de cada categoría.

Qué fecha definió ARCA para los monotributistas en septiembre 2025

El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

Los monotributistas dispondrán de plazo hasta el 22 de septiembre para abonar la cuota correspondiente al régimen. Este pago, que se realiza de manera mensual, contempla conceptos como el Impuesto a las Ganancias, el IVA, la contribución a la obra social y los aportes previsionales.

Si el importe no se cancela dentro del período establecido, se aplicarán intereses sobre la deuda. Además, en caso de acumular diez meses consecutivos sin cumplir con la obligación, ARCA procederá a excluir automáticamente al contribuyente del régimen.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Categoría A

  • Ingreso bruto: $8.992.597,87.
  • Impuesto integrado: $4.182,60.
  • Aporte previsional: $13.663,17.
  • Obra social: $19.239,97.
  • Total a pagar: $37.085,74.

Categoría B

  • Ingreso bruto: $13.175.201,52.
  • Impuesto integrado: $7.946,95.
  • Aporte previsional: $15.029,49.
  • Obra social: $19.239,97.
  • Total a pagar: $42.216,41.

Categoría C

  • Ingreso bruto: $18.473.166,15.
  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $16.532,44.
  • Obra social: $19.239,97.
  • Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

  • Ingreso bruto: $22.934.610,05.
  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $18.185,68.
  • Obra social: $22.864,90.
  • Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

  • Ingreso bruto: $26.977.793,60.
  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $20.004,25.
  • Obra social: $27.884,02.
  • Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

  • Ingreso bruto: $33.809.379,57.
  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $22.004,67.
  • Obra social: $32.066,63.
  • Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

  • Ingreso bruto: $40.431.835,35.
  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $30.806,54.
  • Obra social: $34.576,19.
  • Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

  • Ingreso bruto: $61.344.853,64
  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

  • Ingreso bruto: $68.664.410,05.
  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $60.380,82.
  • Obra social: $51.306,61.
  • Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

  • Ingreso bruto: $78.632.948,76.
  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $84.533,15.
  • Obra social: $57.580,51.
  • Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

  • Ingreso bruto: $94.805.682,90.
  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes).
  • Aporte previsional: $118.346,41.
  • Obra social: $65.806,30.
  • Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
