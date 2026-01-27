Crece la crisis en la industria textil: cerró una empresa centenaria y despidió a 260 trabajadores "La situación se ha agravado significativamente debido al profundo deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afectó el flujo financiero de la compañía", señalaron desde la compañía Emilio Alal en comunicado enviado a los empleados donde detalló las causas del cierre de las plantas. Por + Seguir en







La firma Emilio Alal fue fundada en 1914 y cerró sus plantas productivas de hilados y telas.

La crisis en la industria textil se expande bajo el gobierno de Javier Milei y alcanzó a las provincia de Chaco y Corrientes, donde una centenaria empresa textil cerró sus plantas y despidió a 260 trabajadores. Se trata de la firma Emilio Alal, que envió un comunicado a los trabajadores donde señaló que "la situación se ha agravado significativamente debido al profundo deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afectó el flujo financiero de la compañía".

Según el diario El Litoral, la conducción de la firma justificó la drástica decisión ante un "contexto económico y comercial adverso". Según el documento emitido por la compañía, la apertura indiscriminada de las importaciones de productos provenientes de Asia —que incluye hilados, telas e incluso fardos de ropa usada— sumada al atraso cambiario y los altos costos energéticos, tornaron imposible la competencia de la producción nacional.

"La decisión se toma con gran pesar, entendiendo el profundo impacto social y humano que implica", lamentaron en el mensaje, previo a agradecer a los empleados que trabajaron durante décadas.

Empresa textil corrientes En este marco, la Unión Industrial de Corrientes (UIC) manifestó su profunda preocupación por el cierre de las plantas textiles y sedes productivas en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco). Remarcó que en el interior del país el trabajo industrial no solo genera empleo directo, sino que "constituye un factor clave para el desarrollo, la cohesión social y el arraigo, considerados pilares para el crecimiento sostenido de las regiones".