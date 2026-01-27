27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Crece la crisis en la industria textil: cerró una empresa centenaria y despidió a 260 trabajadores

"La situación se ha agravado significativamente debido al profundo deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afectó el flujo financiero de la compañía", señalaron desde la compañía Emilio Alal en comunicado enviado a los empleados donde detalló las causas del cierre de las plantas.

Por
La firma Emilio Alal fue fundada en 1914 y cerró sus plantas productivas de hilados y telas. 

La firma Emilio Alal fue fundada en 1914 y cerró sus plantas productivas de hilados y telas. 

La crisis en la industria textil se expande bajo el gobierno de Javier Milei y alcanzó a las provincia de Chaco y Corrientes, donde una centenaria empresa textil cerró sus plantas y despidió a 260 trabajadores. Se trata de la firma Emilio Alal, que envió un comunicado a los trabajadores donde señaló que "la situación se ha agravado significativamente debido al profundo deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector textil, lo que afectó el flujo financiero de la compañía".

Anses explicó qué pasará con el bono para pensionados en febrero.
Te puede interesar:

Urgente ANSES: qué pasará con el bono para pensionados en febrero 2026

Según el diario El Litoral, la conducción de la firma justificó la drástica decisión ante un "contexto económico y comercial adverso". Según el documento emitido por la compañía, la apertura indiscriminada de las importaciones de productos provenientes de Asia —que incluye hilados, telas e incluso fardos de ropa usada— sumada al atraso cambiario y los altos costos energéticos, tornaron imposible la competencia de la producción nacional.

"La decisión se toma con gran pesar, entendiendo el profundo impacto social y humano que implica", lamentaron en el mensaje, previo a agradecer a los empleados que trabajaron durante décadas.

Empresa textil corrientes

En este marco, la Unión Industrial de Corrientes (UIC) manifestó su profunda preocupación por el cierre de las plantas textiles y sedes productivas en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco). Remarcó que en el interior del país el trabajo industrial no solo genera empleo directo, sino que "constituye un factor clave para el desarrollo, la cohesión social y el arraigo, considerados pilares para el crecimiento sostenido de las regiones".

El comunicado llevó la firma del presidente de la UIC, Juan Manzolillo, y del secretario Juan Tarragó, quienes expresaron el acompañamiento de la entidad a la empresa asociada en este difícil momento.

Noticias relacionadas

Este trámite es obligatorio para los contribuyentes de ARCA.

Por qué es clave conocer la categoría del monotributo y cómo hacer la recategorización en ARCA para 2026

Anses dio a conocer el monto y las fechas de cobro de febrero de las Pensiones.

Pensiones de ANSES: se supo cuándo se cobrarán en febrero 2026 y los montos con aumento

Anses solicitó a los pensionados prestar atención al día 9 de febrero.

Atención pensionados de ANSES: este es el motivo por el que el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

El dólar oficial arrancó la semana al alza.

A pesar de un leve rebote, el dólar cierra un enero sin grandes movimientos

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 27 de enero

El Banco Central volvió a comprar dólares.

El Banco Central volvió a adquirir dólares y las compras superaron los u$s1.000 millones en lo que va del año

Rating Cero

Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Llevaban 10 años de relación y convivencia.

Gastón Dalmau se separó de su novio tras 10 años de relación

Sofía Gala desmintió tener un noviazgo con Fito Páez: No estamos en pareja

Sofía Gala habló por primera vez sobre los rumores de romance con Fito Páez

play

Le desvalijaron la casa a una influencer en Mar del Plata: "No me dejaron absolutamente nada"

Wonder Man llega a Disney+ el 27 de enero de 2026.

Esta nueva serie de Marvel tiene a todos expectantes y tendrá el regreso de un famoso personaje: cuál es

Nuevos estrenos en Netflix.
play

Esta película emocionó a todos en 2015 y ahora llegó a Netflix: ya está entre lo más visto

últimas noticias

Uno de los participantes de GH 2025.

Un exparticipante de Gran Hermano 2025 debutará en el cine con una película de terror

Hace 10 minutos
La historia de Bethany Williams, la joven que fue al oftalmólogo y recibió un diagnóstico desgarrador

No podía ver bien y creyó que necesitaba lentes nuevos pero cuando fue al médico un diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 38 minutos
La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi oriunda de Pilar.

Quién es la mujer que murió de un golpe en la cabeza en Bariloche

Hace 44 minutos
Este bodegón porteño ofrece variedad de milanesa y tamaños. 

El bodegón de Buenos Aires donde vas a comer la mejor milanesa de tu vida

Hace 1 hora
El reemplazo del escurridor clásico refleja una nueva forma de pensar el orden doméstico.

Adiós al escurridor de platos tradicional: así es la nueva tendencia en las cocinas para 2026

Hace 1 hora