Cumbre con el FMI: Luis Caputo y Nicolás Posse se reúnen con los enviados para avanzar con la revisión del acuerdo

La misión liderada por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, que arribó a la Argentina a fines de la semana pasada, y ya tuvo reuniones con técnicos del Banco Central y, ahora, será el turno con los funcionarios del Gobierno, aunque hasta el momento no se informó hora y lugar del encuentro.

El principal objetivo es renegociar las condiciones de un nuevo acuerdo: entre los temas fundamentales a tratar son la acumulación de reservas y la gestión del tipo de cambio.

Funcionarios del Ministerio de Economía, que vienen discutiendo desde que asumieron con los técnicos del FMI las nuevas metas, y aseguran que el planteo que presentan son “nuevas y más duras exigencias”, a pesar de que el programa del Presidente “es mucho más estricto y ambicioso en materia de ajuste fiscal que el acordado con Sergio Massa”.

Según aseguraron fuente del Palacio de Hacienda ante Ámbito, “la intención es seguir con el Programa de Facilidades Extendidas vigente, lograr waivers (perdones) por los incumplimientos y adecuar las metas”.

Reuniones con el FMI: cuándo son los vencimientos

En enero vencen unos US$ 1.900 millones con el Fondo y el presidente Javier Milei utilizaría el recurso implícito de pagar hacia fin de mes, mientras avanza en las conversaciones con los técnicos del organismo para destrabar los desembolsos del acuerdo vigente, que quedaron en suspenso a fines de 2023.

Una de las intenciones de Milei y Caputo, es la posibilidad de llevar el endeudamiento con el Fondo a los u$s 55.000 millones originalmente obtenidos por Mauricio Macri (del que finalmente se recibieron unos u$s 44.000 millones), aunque admiten que no deja de ser una meta ambiciosa. En caso de lograrse significaría un ingreso de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central, en unos u$s10 mil millones.

En rigor, los vencimientos con el Fondo para 2024 totalizan a valor de hoy cerca de unos US$ 7.700 millones, y arrancan el próximo 9 de enero, donde habrá que pagar unos US$ 1.300 millones, y el próximo 16 de este mes por US$ 650 millones.