Refuerzo de más de $300.000 de ANSES a fin de diciembre 2025: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social informó el alcance, los requisitos y los montos actualizados de la Prestación por Desempleo que se pagará el próximo mes.







La Prestación por Desempleo exige aportes mínimos según la modalidad laboral. Freepik

La Prestación por Desempleo ofrece un ingreso mensual a quienes quedaron sin trabajo bajo condiciones contempladas por la ley.

ofrece un ingreso mensual a quienes quedaron sin trabajo bajo condiciones contempladas por la ley. El monto de diciembre puede alcanzar los $322.000 , determinado en base al salario previo y al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

, determinado en base al salario previo y al Salario Mínimo, Vital y Móvil. El acceso depende del tipo de empleo previo y del tiempo de aportes acumulados.

El pago se organiza por terminación de DNI y se acredita en la cuenta bancaria habitual del beneficiario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió que el refuerzo superior a los $300.000 previsto para diciembre de 2025 corresponde a la Prestación por Desempleo, un programa que acompaña a quienes fueron desvinculados de sus trabajos y aún no lograron reinsertarse. El monto se actualiza según el Salario Mínimo, Vital y Móvil y toma como referencia los ingresos previos del trabajador.

Desempleo ANSES El monto de diciembre puede alcanzar los $322.000, calculado en base al mejor salario previo. Freepik Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo de ANSES La asistencia está dirigida a empleados que quedaron despedidos sin causa o en situaciones contempladas por la normativa laboral vigente. Para acceder, se exigen aportes previos según el tipo de relación laboral:

Trabajadores permanentes : al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años.

: al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años. Eventuales o de temporada : más de 90 días trabajados en el último año, con hasta 12 meses acumulados en tres años.

: más de 90 días trabajados en el último año, con hasta 12 meses acumulados en tres años. Construcción: un mínimo de ocho meses de aportes registrados en los dos años anteriores al fin de la obra. Quienes cumplan las condiciones pueden iniciar la solicitud y acceder al beneficio mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

Desempleo de ANSES: monto de diciembre 2025 El valor de la prestación se define tomando el 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. Para diciembre de 2025, el tope vigente es de $322.000, ajustado según el Salario Mínimo. La cantidad de cuotas depende del tiempo aportado y del historial laboral registrado, lo que determina la duración total del beneficio.

Desempleo ANSES El calendario de pagos se distribuye por terminación de DNI y se acredita en la cuenta bancaria declarada. Freepik Desempleo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025 El calendario de pagos se organiza por terminación de DNI y se acredita en la cuenta habitual del beneficiario. Para diciembre, las fechas anunciadas son:

Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.