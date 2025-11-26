Refuerzo de más de $300.000 de ANSES a fin de diciembre 2025: de qué se trata

La Prestación por Desempleo exige aportes mínimos según la modalidad laboral.
La Prestación por Desempleo ofrece un ingreso mensual a quienes quedaron sin trabajo bajo condiciones contempladas por la ley.
El monto de diciembre puede alcanzar los $322.000, determinado en base al salario previo y al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
El acceso depende del tipo de empleo previo y del tiempo de aportes acumulados.
El pago se organiza por terminación de DNI y se acredita en la cuenta bancaria habitual del beneficiario.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió que el refuerzo superior a los $300.000 previsto para diciembre de 2025 corresponde a la Prestación por Desempleo, un programa que acompaña a quienes fueron desvinculados de sus trabajos y aún no lograron reinsertarse. El monto se actualiza según el Salario Mínimo, Vital y Móvil y toma como referencia los ingresos previos del trabajador.
Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo de ANSES
La asistencia está dirigida a empleados que quedaron despedidos sin causa o en situaciones contempladas por la normativa laboral vigente. Para acceder, se exigen aportes previos según el tipo de relación laboral:
Trabajadores permanentes: al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años.
Eventuales o de temporada: más de 90 días trabajados en el último año, con hasta 12 meses acumulados en tres años.
Construcción: un mínimo de ocho meses de aportes registrados en los dos años anteriores al fin de la obra.
Quienes cumplan las condiciones pueden iniciar la solicitud y acceder al beneficio mientras buscan una nueva oportunidad laboral.
Desempleo de ANSES: monto de diciembre 2025
El valor de la prestación se define tomando el 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. Para diciembre de 2025, el tope vigente es de $322.000, ajustado según el Salario Mínimo. La cantidad de cuotas depende del tiempo aportado y del historial laboral registrado, lo que determina la duración total del beneficio.
Desempleo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025
El calendario de pagos se organiza por terminación de DNI y se acredita en la cuenta habitual del beneficiario. Para diciembre, las fechas anunciadas son:
Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.
Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.