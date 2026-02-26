26 de febrero de 2026 Inicio
ARCA: qué movimientos en las billeteras virtuales te pueden excluir del monotributo 2026

El fisco nacional inició la fiscalización sistemática, en base a la información que recibió por transacciones de contribuyentes en plataformas digitales durante 2024 y 2025. Cómo se puede apelar y qué documentación se debe presentar.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició un proceso de recategorización de oficio para monotributistas basado en los movimientos en billeteras virtuales detectados durante 2024 y 2025.

  • El organismo realizó cruces de datos para verificar si las categorías declaradas coincidían con los ingresos registrados en cuentas electrónicas, focalizando su análisis en la información proveniente de plataformas digitales.

  • Noelia Girardi, gerente de impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó que, finalizado el período de recategorización, el fisco nacional inició una fiscalización sistémica y envió notificaciones masivas a monotributistas.

  • La diferencia entre los antiguos y nuevos umbrales explica que muchas notificaciones actuales refieran a montos inferiores a los $ 50 millones, ya que derivan de información reportada bajo el esquema previo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició un proceso de recategorización de oficio para monotributistas basado en los movimientos en billeteras virtuales detectados durante 2024 y 2025. El organismo realizó cruces de datos para verificar si las categorías declaradas coincidían con los ingresos registrados en cuentas electrónicas, focalizando su análisis en la información proveniente de plataformas digitales. Pero el accionar del fisco se da a días de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, lo que genera cuestionamientos sobre la premisa oficialista de que “no se van a perseguir contribuyentes”.

A partir de 2026, los controles en billeteras virtuales se han vuelto mucho más estrictos y automáticos. ARCA ya no mira transacciones aisladas, sino que analiza al sujeto de forma integral.
ARCA excluye de oficio a monotributistas que depositan en billeteras virtuales: a qué se debe

Una notificación dirigida a un contribuyente, a la que accedió nuestro medio, detalla que la recategorización responde a controles sobre datos de plataformas y otros sistemas de gestión digital. El respaldo jurídico de la medida reside en el inciso C del artículo 26 de la ley 24.977, sus modificaciones, y el artículo 22 de la Resolución General 4309/2018 de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, la Resolución General 4614/2019 establece el marco para el procesamiento de datos de operaciones electrónicas.

Noelia Girardi, gerente de impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, explicó que, finalizado el período de recategorización, el fisco nacional inició una fiscalización sistémica y envió notificaciones masivas a monotributistas. Girardi señaló: “A partir del cruce de información disponible, el organismo detectó casos en los que la categoría declarada no coincidía con los parámetros que surgían de los datos analizados. En la mayoría de las notificaciones se observa que los ingresos provenientes de plataformas digitales superaron los límites permitidos para la categoría en la que el contribuyente estaba inscripto. Con base en esta información, la Agencia procedió a una recategorización de oficio, ajustando la categoría al nivel que surge de los movimientos registrados”.

Qué sucede con las billeteras virtuales y el monotributo para ARCA

El proceso de recategorización, según la documentación oficial, se basa en los ingresos brutos informados por plataformas digitales. La notificación establece que, si el contribuyente no interpone un recurso dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, el cambio de categoría queda confirmado y no admite modificaciones. El trámite de apelación se realiza exclusivamente a través del sistema de “Presentaciones Digitales”, donde el usuario debe adjuntar la documentación respaldatoria correspondiente.

Girardi precisó: “El contribuyente tiene la posibilidad de presentar un descargo y aportar la documentación respaldatoria que considere pertinente. De no hacerlo dentro de los 15 días desde la fecha de la notificación, el cambio de categoría queda confirmado de manera automática”. La gerente de impuestos destacó, además, que las plataformas digitales deben reportar operaciones cuando los movimientos superan los $50.000.000 en personas humanas, según el régimen de información vigente. Hasta mayo de 2025 estuvo en vigor la normativa anterior, que establecía límites de $400.000 para ingresos o egresos en el período y $700.000 para saldos mensuales.

La diferencia entre los antiguos y nuevos umbrales explica que muchas notificaciones actuales refieran a montos inferiores a los $ 50 millones, ya que derivan de información reportada bajo el esquema previo. Girardi advirtió que revisar si la categoría asignada es correcta requiere un análisis detallado para identificar qué movimientos corresponden efectivamente a actividad gravada y cuáles se relacionan con transacciones personales que no deberían computarse como ingresos.

La misma advertencia fue planteada por el contador Alejandro Rosenfeld, quien subrayó: “A todos nos está llegando de algún cliente al que pretenden recategorizar de oficio porque tiene en Mercado Pago más ingresos que la categoría. ARCA no considera préstamos, venta de un automóvil o cualquier otro ingreso que pudiera haber. Te recategoriza antes de preguntar”. La preocupación de Rosenfeld se centra en que el organismo toma en cuenta el total de fondos ingresados en las plataformas, sin discriminar si corresponden a actividad comercial o movimientos personales.

Fuentes oficiales de ARCA indicaron a C5N que la recategorización se realiza con información de parte de 2024 y 2025, antes de que se actualicen los umbrales de los regímenes. Recalcaron que los contribuyentes disponen de 15 días para apelar y demostrar que estos ingresos corresponden a ventas. Ya que el procedimiento consiste en detectar la necesidad de recategorización, notificar en el domicilio fiscal electrónico y otorgar 15 días para recurrir. Si no se presenta recurso en ese plazo, la recategorización se confirma de oficio, como lo prevé la recategorización semestral establecida por la ley.

La documentación de ARCA establece que el contribuyente debe analizar los movimientos informados por las plataformas, identificar cuáles corresponden a actividad gravada y cuáles a préstamos, transferencias personales u otros ingresos no alcanzados. Si el recategorizado considera que los fondos no justifican el cambio de categoría, puede presentar pruebas dentro del plazo estipulado.

Rosenfeld remarcó que la recategorización se realiza antes de que el organismo consulte al contribuyente sobre el origen de los fondos, lo que genera dificultades para quienes no perciben todos sus ingresos por actividad comercial sujeta a monotributo. Girardi reiteró que la revisión de la categoría asignada exige un análisis minucioso y la documentación adecuada para justificar los movimientos ante ARCA.

Los contribuyentes que no presentan descargo dentro del plazo indicado quedan recategorizados automáticamente y no pueden revertir el cambio para el período fiscal correspondiente. El procedimiento exige que los monotributistas estén atentos a la recepción de notificaciones electrónicas y a la revisión precisa de cada uno de los movimientos informados por las plataformas, con la obligación de presentar pruebas específicas para evitar la confirmación del ajuste de categoría.

La drástica decisión de ARCA si no actualizaste tu categoría del monotributo

Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Este es el paso a paso poco conocido para pagar el monotributo de ARCA cuando está vencido

La simple manera para pagar el monotributo si se te venció

Cómo hacer para pagar el monotributo de ARCA si se te venció la cuota de febrero 2026

Qué debés saber para no perder el monotributo ni la obra social en ARCA en 2026

Hasta cuándo se puede pagar la cuota del monotributo de ARCA tras la recategorización en febrero 2026

