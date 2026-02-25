ARCA excluye de oficio a monotributistas que depositan en billeteras virtuales: a qué se debe

ARCA suma todos los depósitos en billeteras virtuales, los compara con la facturación, y está recategorizando y excluyendo en el Monotributo.

A partir de 2026, los controles en billeteras virtuales se han vuelto mucho más estrictos y automáticos. ARCA ya no mira transacciones aisladas, sino que analiza al "sujeto" de forma integral.

Los monotributistas están recibiendo en su domicilio fiscal electrónico notificaciones de recategorización de oficio y hasta exclusión del Monotributo basados en información sistémica que recibe de billeteras virtuales y plataformas digitales .

La drástica decisión de ARCA si no actualizaste tu categoría del monotributo

Cuando ARCA detecta depósitos en billeteras virtuales y plataformas digitales (como Mercado Pago, Personal Pay o Naranja), estima ingresos brutos superiores a los declarados, y notifica la recategorización de oficio o exclusión del Monotributo a los contribuyentes , explica Daniel Pérez , del estudio Pérez, Fiocco & Asoc.

ARCA suma todos los depósitos en billeteras virtuales , los compara con la facturación, y está recategorizando y excluyendo en el Monotributo .

Este nuevo paso en el control del Monotributo por parte de ARCA sigue a la campaña de inducción que había implementado antes de la recategorización que venció el 5 de febrero pasado.

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

La campaña consistió en incluir en el sitio Nuestra Parte de cada monotributista la cifra de depósitos en billeteras virtuales que tenía individualizados ARCA. En ese momento, el hecho de no aparecer en el domicilio fiscal electrónico daba la pauta de que solo era una alerta .

En una actitud disuasoria, ARCA avisó a los monotributistas que debían recategorizarse hasta el pasado jueves 5, que tenían depósitos en billeteras virtuales, para que los tuvieran en cuenta para cambiar de categoría o excluirse del Monotributo.

El MOREO (Monotributo - Recategorización de Oficio) es el sistema informático que utiliza ARCA para cruzar datos y cambiarte de categoría automáticamente si detecta que tus ingresos o gastos superan los límites de tu categoría actual, precisa Pérez.

Todas las billeteras virtuales están obligadas a informar mensualmente a ARCA los movimientos de sus usuarios. El sistema MOREO toma esa información para:

Sumar todas tus billeteras : si tenés dinero en tres aplicaciones distintas, el sistema las consolida por tu CUIT.

: si tenés dinero en tres aplicaciones distintas, el sistema las consolida por tu CUIT. Cruzar con tus facturas: compara el total de dinero que entró a tus cuentas ("Monto detectado") contra lo que vos facturaste en ese mismo periodo.

Detectar el desvío: si los ingresos en tus billeteras son mucho mayores a tu facturación de Monotributo, el sistema asume que son ventas no declaradas y te sube" de categoría de oficio.