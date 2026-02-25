25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

ARCA excluye de oficio a monotributistas que depositan en billeteras virtuales: a qué se debe

ARCA suma todos los depósitos en billeteras virtuales, los compara con la facturación, y está recategorizando y excluyendo en el Monotributo.

Por
A partir de 2026

A partir de 2026, los controles en billeteras virtuales se han vuelto mucho más estrictos y automáticos. ARCA ya no mira transacciones aisladas, sino que analiza al "sujeto" de forma integral.

  • Los monotributistas están recibiendo en su domicilio fiscal electrónico notificaciones de recategorización de oficio y hasta exclusión del Monotributo basados en información sistémica.
  • Cuando ARCA detecta depósitos en billeteras virtuales y plataformas digitales (como Mercado Pago, Personal Pay o Naranja), estima ingresos brutos superiores a los declarados, y notifica la recategorización de oficio o exclusión del Monotributo a los contribuyentes.
  • Este nuevo paso en el control del Monotributo por parte de ARCA sigue a la campaña de inducción que había implementado antes de la recategorización que venció el 5 de febrero pasado.
  • La campaña consistió en incluir en el sitio Nuestra Parte de cada monotributista la cifra de depósitos en billeteras virtuales que tenía individualizados ARCA.

Los monotributistas están recibiendo en su domicilio fiscal electrónico notificaciones de recategorización de oficio y hasta exclusión del Monotributo basados en información sistémica que recibe de billeteras virtuales y plataformas digitales.

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  
Te puede interesar:

La drástica decisión de ARCA si no actualizaste tu categoría del monotributo

Cuando ARCA detecta depósitos en billeteras virtuales y plataformas digitales (como Mercado Pago, Personal Pay o Naranja), estima ingresos brutos superiores a los declarados, y notifica la recategorización de oficio o exclusión del Monotributo a los contribuyentes, explica Daniel Pérez, del estudio Pérez, Fiocco & Asoc.

ARCA suma todos los depósitos en billeteras virtuales, los compara con la facturación, y está recategorizando y excluyendo en el Monotributo.

Monotributo
Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Cuál es la decisión de ARCA con los monotributistas que utilizan las billeteras virtuales

Este nuevo paso en el control del Monotributo por parte de ARCA sigue a la campaña de inducción que había implementado antes de la recategorización que venció el 5 de febrero pasado.

La campaña consistió en incluir en el sitio Nuestra Parte de cada monotributista la cifra de depósitos en billeteras virtuales que tenía individualizados ARCA. En ese momento, el hecho de no aparecer en el domicilio fiscal electrónico daba la pauta de que solo era una alerta.

En una actitud disuasoria, ARCA avisó a los monotributistas que debían recategorizarse hasta el pasado jueves 5, que tenían depósitos en billeteras virtuales, para que los tuvieran en cuenta para cambiar de categoría o excluirse del Monotributo.

El MOREO (Monotributo - Recategorización de Oficio) es el sistema informático que utiliza ARCA para cruzar datos y cambiarte de categoría automáticamente si detecta que tus ingresos o gastos superan los límites de tu categoría actual, precisa Pérez.

Todas las billeteras virtuales están obligadas a informar mensualmente a ARCA los movimientos de sus usuarios. El sistema MOREO toma esa información para:

  • Sumar todas tus billeteras: si tenés dinero en tres aplicaciones distintas, el sistema las consolida por tu CUIT.
  • Cruzar con tus facturas: compara el total de dinero que entró a tus cuentas ("Monto detectado") contra lo que vos facturaste en ese mismo periodo.
  • Detectar el desvío: si los ingresos en tus billeteras son mucho mayores a tu facturación de Monotributo, el sistema asume que son ventas no declaradas y te sube" de categoría de oficio. A partir de 2026, los controles en billeteras virtuales se han vuelto mucho más estrictos y automáticos. ARCA ya no mira transacciones aisladas, sino que analiza al "sujeto" de forma integral.
Monotributo Jubilados ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Este es el paso a paso poco conocido para pagar el monotributo de ARCA cuando está vencido

La simple manera para pagar el monotributo si se te venció

Cómo hacer para pagar el monotributo de ARCA si se te venció la cuota de febrero 2026

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  

Qué debés saber para no perder el monotributo ni la obra social en ARCA en 2026

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Hasta cuándo se puede pagar la cuota del monotributo de ARCA tras la recategorización en febrero 2026

El 20 de febrero vence ARCA para todos los contribuyentes. Conocé los nuevos valores

Se acerca el primer vencimiento del monotributo de ARCA tras la recategorización: qué debés saber

Rating Cero

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.
play

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Solange quedó quinta en la edición del 2011.

Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años

El actor de Crepúsculo luce distinto a sus 52 años.

La impresionante transformación física de un actor de Crepúsculo: tiene 52 años

El Cartel de los Sapos es una serie sobre narcotráfico, disponible en Netflix. 

Cayó "El Mencho": las series de Netflix más perturbadoras sobre narcos

Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

últimas noticias

play
La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

Hace 7 minutos
Los rescatistas continúan buscando personas con vida bajo de los escombros, 

Temporal en Brasil: sube a el número 37 muertos y 39 continúan desaparecidos por las inundaciones

Hace 10 minutos
play
La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Hace 18 minutos
La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Hace 20 minutos
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Hace 31 minutos