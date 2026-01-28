Más de una semana de paro en la Granja Tres Arroyos por adeudamiento de sueldos: "Es una burla"

Los trabajadores mantienen la medida de fuerza que iniciaron la semana pasada, tras rechazar una propuesta de la compañía de pagar hasta en cinco cuotas las deudas salariales.

Los trabajadores de la planta Pilar de la avícola Granja Tres Arroyos, en la localidad bonaerense de La Lonja, mantienen este miércoles el paro que realizan desde la semana pasada, tras rechazar una propuesta de la empresa de pagar hasta en cinco cuotas las deudas salariales.

Los médicos habían descartado la enfermedad pero una baja de peso repentina reveló el diagnóstico más duro: qué era

La oferta de la empresa fue pagar el aguinaldo en cuatro cuotas y la primera quincena de enero en cinco , terminando de saldar esa deuda recién el viernes 6 de febrero. En tanto, también ofreció pagar en cuotas la segunda quincena de enero, también pagarla, terminando de abonarla el 13 de febrero. El cronograma incluía seguir reprogramando los pagos, todos vencidos, hasta mayo.

Luego del cierre de la planta de Béccar en noviembre de 2025 y el traslado de 270 operarios a Entre Ríos, Tres Arroyos concentró parte de su operación en La China bajo un esquema de dos turnos. Sin embargo , el ahorro operativo no alcanzó para recomponer el flujo financiero. Durante el año pasado, además, dejaron la empresa cerca de 400 trabajadores entre despidos, retiros y acuerdos, en el marco del procedimiento preventivo de crisis.

Roberto , uno de los trabajadores de paro, habló con la periodista de C5N Paula Avellaneda y relató que "hubo diálogo, pero ellos no quieren arreglar nada, nos quieren arreglar con monedas y la verdad es que no sabemos qué hacer ya". "Ayer cobramos una parte del aguinaldo, pero nada, $100 mil de casi un palo y medio que nos deben" , remarcó.

" Nos falta un plato de comida en casa, no podemos llevar nada. Yo estoy saliendo a trabajar con la moto, porque no me alcanza . Estoy pagando las cuentas con lo que hago afuera, si teniendo un laburo en blanco no puedo pagar las cosas. Es una situación terrible", destacó.

Otro de los trabajadores repasó que "estamos peor que la última vez, no tenemos prácticamente nada en el bolsillo". "Se siente como una burla de parte del que tiene que hacer las cuentas, porque nosotros solo somos obreros. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y esperamos cobrar y el que hace las cuentas se está burlando", añadió con indignación.

tres arroyos El reclamo de los trabajadores de Granja Tres Arroyos en todo el país viene de larga data.

"En mi casa somos cuatro: mi nena, mi nene, mi señora y yo. Por el momento eh trabajamos los dos, mi señora y yo y ella es la que está bancando el 100% de las cosas en casa porque yo no llevo nada. Uno quiere salir de acá, disfrutar con los chicos, llevarlos a una plaza. Estamos trabajando, no estamos mendigando. Ni siquiera estamos pidiendo los premios que se nos debe", relató.

También contó que "se nos había bajado el 9% del sueldo, reducción de salarios y presentismo también, se nos hizo firmar un papel como que teníamos que ceder ese porcentaje; los que no estuvimos de acuerdo, igual recibimos ese ese recorte".

"La promesa era que no echen a nadie, pero en el transcurso del año fueron sacando gente, fueron arreglando con un 30% 40% del valor de que lo como se tenía que arreglar, una especie de retiro voluntario", agregó.

"Por lo que nosotros vemos, la producción no cambió. Las velocidades son las mismas, las cantidades son las mismas, somos menos personal pero seguimos trabajando igual. No vemos nosotros crisis. Llegamos al horario, corremos, trabajamos, sacan los camiones que tienen que sacar", destacó.

Un reclamo que se arrastra hace varios meses

El deterioro financiero se arrastra desde fines de 2024, cuando la empresa comenzó a fraccionar salarios y a reducir remuneraciones para evitar despidos masivos. Ese esquema se sostuvo durante todo 2025 y derivó en el cierre de una de las dos plantas de Concepción del Uruguay. Actualmente, en La China trabajan unos 740 empleados propios y los 270 trasladados desde Béccar, una señal de la tensión que dejó la compactación operativa.

Pese a ese escenario, la actividad no se detuvo. Además de los casi 190.000 pollos diarios en La China, la planta de Capitán Sarmiento procesa alrededor de 250.000 por día. En el sector, la lectura es recurrente: el problema no está en la capacidad productiva, sino en la falta de liquidez para sostener la estructura.