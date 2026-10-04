Qué titulares de AUH de ANSES pueden cobrar más de $600.000 en octubre 2026 Algunas familias pueden superar esa cifra al combinar las prestaciones correspondientes por sus hijos. Por Agregar C5N en









Estos titulares de AUH de ANSES pueden cobrar mas de $600.000 en octubre. ANSES

La AUH de ANSES tiene nuevos montos para octubre de 2026.

La cantidad de hijos determina cuánto puede recibir cada familia.

La Tarjeta Alimentar se suma al monto correspondiente de la AUH.

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció para octubre de 2026 el esquema de pagos de distintas prestaciones sociales. Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que se acreditan de acuerdo con el cronograma definido para cada beneficiario.

Con el aumento del 1,7% por movilidad, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre quedó en $156.588 por hijo. ANSES entrega mensualmente el 80% de ese valor, por lo que el pago directo alcanza los $125.270 por cada niño o niña. El 20% restante, equivalente a $31.317, permanece retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, con la que se acreditan los controles de salud y la escolaridad.

Este es el monto que entrega ANSES para los beneficiarios de AUH. Freepik Qué monto entrega ANSES por hijo en octubre 2026 Para quienes cobran la AUH por hasta tres hijos, los montos quedan de la siguiente manera:

1 hijo: $156.588 de AUH.

$156.588 de AUH. 2 hijos: $313.176 de AUH.

$313.176 de AUH. 3 hijos: $469.764 de AUH.

$469.764 de AUH. Si se trata de un hijo con discapacidad, el monto bruto de la AUH es de $509.863. Además de la AUH, la Tarjeta Alimentar suma un monto que varía según la cantidad de hijos. En octubre, los valores son:

1 hijo: $72.250.

$72.250. 2 hijos: $113.299.

$113.299. 3 hijos o más: $149.425. En el caso de una familia con tres hijos, la Tarjeta Alimentar aporta $149.425 adicionales. Por su parte, los tres menores reciben un total de $469.764 por la AUH, por lo que, al sumar ambas prestaciones, la familia alcanza un monto de $619.189.

Sumando AUH + Tarjeta Alimentar una familia con tres hijos percibe un monto de $619.189. ANSES Cuándo cobra AUH de ANSES en octubre 2026 Las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se determinan de acuerdo con el último número del DNI de cada beneficiario. Para este mes, el calendario quedó establecido de la siguiente manera: DNI terminado en 0: 8 de octubre.

DNI terminado en 1: 9 de octubre.

DNI terminado en 2: 13 de octubre.

DNI terminado en 3: 14 de octubre.

DNI terminado en 4: 15 de octubre.

DNI terminado en 5: 16 de octubre.

DNI terminado en 6: 19 de octubre.

DNI terminado en 7: 20 de octubre.

DNI terminado en 8: 21 de octubre.

DNI terminado en 9: 22 de octubre.