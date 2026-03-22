22 de marzo de 2026 Inicio
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Qué sucede en ARCA si no pagaste el monotributo de marzo 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció el vencimiento del Monotributo en marzo, lo que genera preocupación por posibles recargos e intereses en caso de mora.

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Atención monotributistas de ARCA.

Atención monotributistas de ARCA.

  • El 20 de marzo es la fecha límite para pagar el Monotributo en todas las categorías, sin importar el CUIT.
  • No pagar a tiempo genera intereses automáticos desde el primer día de atraso.
  • La deuda acumulada puede afectar el perfil fiscal y complicar futuros trámites.
  • Se recomienda verificar medios de pago como débito automático o VEP para evitar recargos y mantener beneficios.

El Monotributo entra en días clave para los contribuyentes de todo el país, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó que el 20 de marzo es la fecha límite para cumplir con el pago mensual. Este vencimiento rige de manera uniforme para todas las categorías, desde la A hasta la K, sin importar la terminación del CUIT ni la actividad.

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Ante este escenario, resulta fundamental que trabajadores independientes y pequeños comercios revisen su situación con anticipación. Quienes no paguen a tiempo deberán afrontar recargos e intereses que se aplican automáticamente desde el primer día de atraso, elevando el monto final a abonar.

monotributo

Para evitar inconvenientes, se aconseja verificar que los medios de pago electrónicos, como el débito automático o el Volante Electrónico de Pago (VEP), estén correctamente configurados. Mantenerse al día no solo evita costos adicionales, sino que también garantiza el acceso a los beneficios de seguridad social y cobertura de salud del régimen.

Qué hace ARCA si no pagaste el monotributo en marzo 2026

El incumplimiento del pago en la fecha límite fijada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero activa de forma automática los intereses resarcitorios, que se calculan diariamente sobre el monto adeudado. Esta penalización comienza a correr desde el primer día de atraso, incrementando de manera constante el costo total hasta que se regularice la deuda.

En este contexto, cualquier demora funciona como un factor que eleva el compromiso financiero: cuanto más tiempo pasa, mayor es el saldo acumulado. Por eso, la puntualidad resulta clave, ya que incluso un retraso breve puede traducirse en un monto significativamente más alto si no se cancela a tiempo mediante los canales habilitados.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

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Además, la deuda queda registrada en el sistema, lo que puede generar complicaciones administrativas. Un saldo impago no solo impacta en el perfil fiscal del contribuyente, sino que también puede dificultar futuros trámites o el acceso a beneficios del régimen, por lo que se recomienda controlar periódicamente el estado de cuenta.

Cuánto se paga por el monotributo de ARCA en marzo 2026

Con la actualización vigente del Monotributo establecida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, cada categoría cuenta con un tope de facturación anual y una cuota mensual que incluye impuesto, jubilación y obra social:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13 → $42.386,74
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71 → $48.250,78
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52 → $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42 → $72.414,10 / $70.661,26
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37 → $102.537,97 / $92.658,35
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36 → $129.045,32 / $111.198,27
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37 → $197.108,23 / $135.918,34
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33 → $447.346,93 / $272.063,40
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62 → $824.802,26 / $406.512,05
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30 → $999.007,65 / $497.059,41
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05 → $1.381.687,90 / $600.879,51

Estos valores reflejan los montos actualizados que deben abonar mensualmente los contribuyentes según su nivel de facturación.

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