La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el nuevo esquema de valores para el Monotributo.
Esta actualización, que rige a partir de marzo de 2026, responde al ajuste semestral automático que considera la evolución de los precios y busca readecuar los parámetros de facturación y los aportes mensuales.
Para los contribuyentes, este ajuste llega en un momento de fuerte sensibilidad económica, sumándose a la carga que ya enfrentan tras el último proceso de recategorización de febrero.
Quienes debieron subir de escalón por haber facturado más el año anterior, ahora se encuentran con un doble impacto: una categoría más alta y un valor de cuota actualizado por inflación.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el nuevo esquema de valores para el Monotributo, marcando un incremento que impacta de lleno en el bolsillo de los trabajadores independientes. Esta actualización, que rige a partir de marzo de 2026, responde al ajuste semestral automático que considera la evolución de los precios y busca readecuar los parámetros de facturación y los aportes mensuales.
Para los contribuyentes, este ajuste llega en un momento de fuerte sensibilidad económica, sumándose a la carga que ya enfrentan tras el último proceso de recategorización de febrero. Quienes debieron subir de escalón por haber facturado más el año anterior, ahora se encuentran con un doble impacto: una categoría más alta y un valor de cuota actualizado por inflación, lo que redefine los costos operativos de profesionales y pequeños comercios en todo el país.
Qué monto debés pagar en ARCA por el monotributo en marzo 2026
El aumento dispuesto por el organismo alcanza el 14,29% sobre las cuotas mensuales. Este porcentaje se desprende del índice de precios acumulado durante el segundo semestre del año anterior, un mecanismo que ARCA mantiene para evitar el desfasaje del régimen simplificado frente a la inflación. El ajuste no solo se aplica al componente impositivo, sino también a los aportes previsionales y de obra social.
Así quedan los montos finales a pagar por mes según cada categoría:
Categoría A: $42.386,74
Categoría B: $48.250,78
Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes)
Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes)
Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes)
Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes)
Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)
Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)
Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)
Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)
Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes)
Cuáles son las escalas del monotributo de ARCA en marzo 2026
Junto con el incremento en las cuotas, ARCA también oficializó la suba en los límites de ingresos brutos anuales para cada categoría. Este punto es clave para la permanencia en el sistema, ya que determina si un contribuyente puede seguir siendo monotributista o si debe pasar al Régimen General (Autónomos), un salto que suele generar preocupación por la mayor carga administrativa y fiscal.
Los nuevos límites máximos de facturación anual son los siguientes:
Categoría A: hasta $10.277.988,13
Categoría B: hasta $15.058.447,71
Categoría C: hasta $21.113.696,52
Categoría D: hasta $26.212.853,42
Categoría E: hasta $30.833.964,37
Categoría F: hasta $38.642.048,36
Categoría G: hasta $46.211.109,37
Categoría H: hasta $70.113.407,33
Categoría I: hasta $78.479.211,62
Categoría J: hasta $89.872.640,30
Categoría K: hasta $108.357.084,05
Si bien estos nuevos techos de ingresos ya están vigentes, serán evaluados formalmente en la próxima recategorización obligatoria que se llevará a cabo en agosto. Hasta entonces, los monotributistas deberán ajustar sus pagos mensuales a los valores informados por el organismo recaudador, mientras se preparan para la segunda actualización del año, prevista para el mes de septiembre, la cual tomará en cuenta la inflación del primer semestre de 2025.