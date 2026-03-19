Se acerca el vencimiento: cuanto debés pagar en ARCA por el monotributo en marzo 2026 En el tercer mes del año subieron las cuotas y los límites de facturación, impactando el monto a pagar y la permanencia en cada categoría. Por + Seguir en







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes. Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el nuevo esquema de valores para el Monotributo.

Esta actualización, que rige a partir de marzo de 2026, responde al ajuste semestral automático que considera la evolución de los precios y busca readecuar los parámetros de facturación y los aportes mensuales.

Para los contribuyentes, este ajuste llega en un momento de fuerte sensibilidad económica, sumándose a la carga que ya enfrentan tras el último proceso de recategorización de febrero.

Quienes debieron subir de escalón por haber facturado más el año anterior, ahora se encuentran con un doble impacto: una categoría más alta y un valor de cuota actualizado por inflación. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el nuevo esquema de valores para el Monotributo, marcando un incremento que impacta de lleno en el bolsillo de los trabajadores independientes. Esta actualización, que rige a partir de marzo de 2026, responde al ajuste semestral automático que considera la evolución de los precios y busca readecuar los parámetros de facturación y los aportes mensuales.

Para los contribuyentes, este ajuste llega en un momento de fuerte sensibilidad económica, sumándose a la carga que ya enfrentan tras el último proceso de recategorización de febrero. Quienes debieron subir de escalón por haber facturado más el año anterior, ahora se encuentran con un doble impacto: una categoría más alta y un valor de cuota actualizado por inflación, lo que redefine los costos operativos de profesionales y pequeños comercios en todo el país.

Monotributo Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales ARCA Qué monto debés pagar en ARCA por el monotributo en marzo 2026 El aumento dispuesto por el organismo alcanza el 14,29% sobre las cuotas mensuales. Este porcentaje se desprende del índice de precios acumulado durante el segundo semestre del año anterior, un mecanismo que ARCA mantiene para evitar el desfasaje del régimen simplificado frente a la inflación. El ajuste no solo se aplica al componente impositivo, sino también a los aportes previsionales y de obra social.

Así quedan los montos finales a pagar por mes según cada categoría:

Categoría A: $42.386,74

$42.386,74 Categoría B : $48.250,78

: $48.250,78 Categoría C : $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes)

: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes) Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes)

$72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes) Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes)

$102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes) Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes)

$129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes) Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)

$197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes) Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)

$447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes) Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)

$824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes) Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)

$999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes) Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes) Monotributo Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp. Pexels Cuáles son las escalas del monotributo de ARCA en marzo 2026 Junto con el incremento en las cuotas, ARCA también oficializó la suba en los límites de ingresos brutos anuales para cada categoría. Este punto es clave para la permanencia en el sistema, ya que determina si un contribuyente puede seguir siendo monotributista o si debe pasar al Régimen General (Autónomos), un salto que suele generar preocupación por la mayor carga administrativa y fiscal.