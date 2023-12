¿Qué significa que el mercado opere "con conformidad previa" del Banco Central?

En ese sentido la periodista Estefanía Pozzo en Turno Mañana por C5N, explicó que este lunes será “no se tomará como un feriado, pero que cualquier operación cambiaria va a depender de la aprobación del Directorio”. "Virtualmente el mercado cambiario está cerrado, por lo que la AFIP debería dar conformidad previa a todo, aunque probablemente esto no ocurra", agregó.

“Había una decisión de aquellos funcionarios que están a cargo, hasta que asuman las nuevas autoridades, de tener ‘algo preparado’ por si no les aceptaban las renuncias, y como sus funcionarios, que están designados formalmente, no llegaron a sus puestos, no se puede dejar acéfalo el Banco Central”, detalló la periodista especializada en economía.

Al mismo tiempo, remarcó que “todas las operaciones cambiarias que requiere la aprobación de otros organismos del Estado y por eso, virtualmente, el mercado cambiario va a estar quieto”.

Nota de Prensa Banco Central 11-12-23

Por otra parte, esta medida también es fundamental ya que venció el decreto que le reconocía a los exportadores el dólar de alrededor a $650 porque tenía el beneficio de exportar al 50% del dólar oficial y otro 50% al valor de contado con liquidación, vigente hasta el viernes pasado y este lunes vuelve a ser un dólar oficial, es decir $364, según el cierre del jueves pasado.

Por lo tanto, “se esperaba que este lunes iba haber mucha demanda del dólar oficial de exportadores, y, por otro lado, una no liquidación por parte de los exportadores porque viene a tener un dólar barato. Por lo que se decidió frenar y si bien no es un feriado, virtualmente está frenado”, remarcó Pozzo.

Dólar cripto hoy: a cuánto cotiza en el primer día del Gobierno de Javier Milei

En el primer día del comienzo del Gobierno de Javier Milei, se está a la espera de cómo empezará el comportamiento de los mercados y cómo cotizará, ente otros, el dólar cripto. En cuanto al dólar blue, en la última jornada hábil, cerró a $990, en tanto los dólares financieros se ubican entre $980 y $991.

Durante el discurso de asunción frente al Congreso de este domingo, el dólar cripto se disparó un 6% y se ubicó por encima de los $1.200. Sin embargo, tras finalizar su exposición se posicionó por encima de los $1.000 en promedio. En Bitso, este lunes 11 de diciembre, el dólar cripto cotiza en $997,62.

El dólar cripto se convirtió en el último tiempo uno de las formas de los ahorristas para utilizar como inversión y pasó a ser una opción para poder combatir la inflación, ya que esta divisa digital ofrece una proyección del tipo de cambio paralelo, por lo que seguir su evolución resulta recomendable dando el contexto. Hoy parecería ser el único dólar que no está intervenido y que puede ser referencia para el lunes.