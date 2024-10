Qué se sabe sobre la moratoria de ANSES para jubilados en 2025: ¿estará disponible?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega beneficios en octubre . Y en paralelo, dio la noticia de que el próximo año se eliminará el trámite de la moratoria para aquellas personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.

En ese sentido, el titular de la entidad indicó durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que todo lo referido a la moratoria fue eliminado del proyecto de Presupuesto 2025 que el Ejecutivo presentó en el Congreso.

Juibilados ANSES Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social obtendrán un aumento histórico que dependerá de la situación judicial del caso. Freepik

No habrá moratoria de ANSES en 2025

Mariano de los Heros adelantó que ANSES no renovará la moratoria previsional vigente desde la gestión de Alberto Fernández, que vence en marzo del año entrante. "No está previsto en el Presupuesto ningún gasto ni ingreso en ese aspecto, por lo que estimamos que no es voluntad del Gobierno su prórroga", indicó.

De acuerdo con datos del Boletín de Estadísticas de la Seguridad Social que elabora la ANSES, de los 7,2 millones de jubilaciones y pensiones existentes en marzo de 2024 (último dato disponible), 4,2 millones (el 59% del total) había sido tramitadas a través de una moratoria.

Lanzada en marzo de 2023 mediante la sanción de la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional, alcanza a quienes tienen la edad para acceder al beneficio y a quienes les faltan hasta diez años para jubilarse, siempre que cuenten con aportes verificables hasta el 2008.

El mínimo que se requiere para acceder al beneficio previsional es reunir 30 años de trabajo registrado, en ese caso, se ofrece un plan de pagos para comenzar a cancelar deudas previsionales, de manera de llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender.

De los Heros indicó que aquellas personas que formen parte de la población vulnerable y no puedan acceder a una jubilación percibirán la cobertura mediante la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación destinada a mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. Su monto equivale hoy al 80% de un haber mínimo y se actualiza por la Ley de Movilidad.

¿Habrá bono de $70.000 de ANSES en 2025?

Además, el director de ANSES se refirió al bono de $70.000 que el gobierno nacional actualmente paga a los titulares con ingresos más bajos y confirmó que su entrega esta prevista para continuar durante todo el 2025.