Así quedó el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de cobro del mes que viene para los ex trabajadores. El cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Por Agregar C5N en









ANSES confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre.

Qué día reciben sus haberes los titulares de Pensiones No Contributivas.

Cuándo cobran quienes perciben el haber mínimo.

Qué fechas corresponden a los jubilados que superan el primer intervalo.

Cómo consultar la fecha de cobro de octubre en ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos del mes que viene para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Las fechas de cobro se organizan de acuerdo con el último número del DNI y el tipo de prestación. Así quedó el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2026.

Los jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas pueden consultar su fecha de cobro a través de los canales oficiales de la entidad previsional. Para conocer el día correspondiente, es necesario identificar el tipo de prestación y observar la terminación del DNI. El organismo también permite consultar información personalizada sobre los haberes y las fechas de pago mediante Mi ANSES.

Además, ANSES extendió hasta el 10 de noviembre el plazo de validez de las Órdenes de Pago Previsional y los Comprobantes de Pago correspondientes al cronograma.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2026 Los titulares de las Pensiones No Contributivas serán los primeros en comenzar a cobrar durante octubre. El calendario quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 15 de octubre. Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superan el monto límite establecido para el primer intervalo tendrán sus pagos distribuidos entre el 8 y el 22 de octubre.

Las fechas según la terminación del DNI son: DNI terminado en 0: a partir del 8 de octubre.

DNI terminado en 1: a partir del 9 de octubre.

DNI terminado en 2: a partir del 13 de octubre.

DNI terminado en 3: a partir del 14 de octubre.

DNI terminado en 4: a partir del 15 de octubre.

DNI terminado en 5: a partir del 16 de octubre.

DNI terminado en 6: a partir del 19 de octubre.

DNI terminado en 7: a partir del 20 de octubre.

DNI terminado en 8: a partir del 21 de octubre.

DNI terminado en 9: a partir del 22 de octubre.