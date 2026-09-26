- Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre.
- Qué día reciben sus haberes los titulares de Pensiones No Contributivas.
- Cuándo cobran quienes perciben el haber mínimo.
- Qué fechas corresponden a los jubilados que superan el primer intervalo.
- Cómo consultar la fecha de cobro de octubre en ANSES.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos del mes que viene para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Las fechas de cobro se organizan de acuerdo con el último número del DNI y el tipo de prestación. Así quedó el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2026.
Los jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas pueden consultar su fecha de cobro a través de los canales oficiales de la entidad previsional. Para conocer el día correspondiente, es necesario identificar el tipo de prestación y observar la terminación del DNI. El organismo también permite consultar información personalizada sobre los haberes y las fechas de pago mediante Mi ANSES.
Además, ANSES extendió hasta el 10 de noviembre el plazo de validez de las Órdenes de Pago Previsional y los Comprobantes de Pago correspondientes al cronograma.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2026
Los titulares de las Pensiones No Contributivas serán los primeros en comenzar a cobrar durante octubre. El calendario quedó organizado de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 13 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 14 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 15 de octubre.
Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superan el monto límite establecido para el primer intervalo tendrán sus pagos distribuidos entre el 8 y el 22 de octubre.
Las fechas según la terminación del DNI son:
- DNI terminado en 0: a partir del 8 de octubre.
- DNI terminado en 1: a partir del 9 de octubre.
- DNI terminado en 2: a partir del 13 de octubre.
- DNI terminado en 3: a partir del 14 de octubre.
- DNI terminado en 4: a partir del 15 de octubre.
- DNI terminado en 5: a partir del 16 de octubre.
- DNI terminado en 6: a partir del 19 de octubre.
- DNI terminado en 7: a partir del 20 de octubre.
- DNI terminado en 8: a partir del 21 de octubre.
- DNI terminado en 9: a partir del 22 de octubre.