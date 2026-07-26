26 de julio de 2026 Inicio
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Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas Progresar de ANSES en agosto 2026

Conocé cuál es el requisito que deben cumplir los beneficiarios para acceder a los pagos adicionales de las Becas Progresar.

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¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas Progresar de ANSES en agosto 2026?

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas Progresar de ANSES en agosto 2026?

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  • ANSES recordó el requisito que deben cumplir los beneficiarios de Progresar para acceder a un pago adicional.
  • Las actividades de extensión formativa son obligatorias para quienes integran Progresar Obligatorio.
  • El programa contempla cuotas mensuales e incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos académicos.
  • La certificación debe realizarse de manera online dentro del plazo establecido por el programa.

Con la llegada del segundo semestre, el Gobierno nacional volvió a poner el foco en los requisitos que deben cumplir los estudiantes para conservar los beneficios de las becas educativas. En este contexto, se ratificaron las condiciones necesarias para acceder al pago de determinados montos vinculados al programa Progresar.

Conocé toda la información sobre esta prestación que otorga ANSES.
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A través de la Secretaría de Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social, se recordó que los beneficiarios de Progresar Obligatorio deberán acreditar la realización de la actividad de extensión formativa para percibir las cuotas estímulo adicionales de $35.000. Esta exigencia, establecida por la Resolución 172/2026, tiene como objetivo promover la continuidad de los estudios y fortalecer la formación de los jóvenes.

Estos son los requisitos para cobrar las Becas Progresar.

Estos son los requisitos para cobrar las Becas Progresar.

Qué requisitos tienen las Becas Progresar de ANSES en agosto 2026

Las actividades de extensión formativa son propuestas educativas complementarias impulsadas por la Secretaría de Educación para reforzar los conocimientos de los estudiantes que integran el programa Becas Progresar de ANSES. Estas instancias buscan acompañar la trayectoria académica mediante espacios de aprendizaje adicionales, con el objetivo de favorecer la continuidad de los estudios y el desarrollo integral de los alumnos.

Las actividades de extensión formativa incluyen distintas propuestas, como cursos, talleres, seminarios, jornadas de capacitación, charlas temáticas, muestras educativas y proyectos de extensión. Estas pueden desarrollarse tanto de manera presencial como virtual, según la modalidad definida por cada institución.

El sistema de pagos de las Becas Progresar combina cuotas mensuales con incentivos destinados a quienes cumplen determinados objetivos académicos. Los beneficiarios perciben ocho cuotas de $35.000, aunque ANSES aplica una retención del 20%, por lo que el pago mensual efectivo es de $28.000. Además, el programa prevé dos cuotas estímulo por extensión formativa y otras dos por rendimiento académico, ambas de $35.000 cada una, que se abonan en su totalidad y sin descuentos, siempre que los estudiantes acrediten el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Estos son los montos de las Becas Progresar.

Estos son los montos de las Becas Progresar.

La certificación de la actividad de extensión formativa se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de Becas Progresar. Para completar el trámite, los estudiantes deben solicitar el certificado en su institución educativa, cargar la documentación en el sistema, describir la actividad realizada y enviar la información para que ANSES verifique el cumplimiento de los requisitos. El plazo para presentar esta documentación finaliza el 30 de noviembre de 2026.

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