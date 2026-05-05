Este es el beneficio de ANSES que supera los $300.000 y se puede solicitar en un momento clave La Administración Nacional de la Seguridad Social entrega esta prestación a trabajadores y trabajadoras que cumplan con ciertos requisitos: de qué se trata el beneficio. Por + Seguir en







Este beneficio es proporcionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social durante períodos de incertidumbre laboral.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece una prestación para desempleados que puede superar los $300.000 en mayo de 2026.

El monto depende del salario previo, con un tope máximo fijado en $363.000 tras la actualización del salario mínimo. El beneficio incluye cobertura de salud, asignaciones familiares y aportes jubilatorios. Se puede tramitar de manera gratuita, tanto online como presencial, con documentación que acredite el despido. ANSES mantiene vigente en mayo de 2026 una herramienta clave para quienes atraviesan la pérdida de empleo formal. Se trata de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica que puede alcanzar los $363.000 mensuales según el caso y que se presenta como un respaldo mientras el beneficiario busca reinsertarse en el mercado laboral.

Prestación por desempleo de ANSeS

El monto no es fijo, sino que ANSES calcula en base al 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses antes del despido. Sin embargo, existen límites definidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en mayo fija un piso de $181.500 y un techo de $363.000. Este valor máximo ubica al beneficio entre los más altos dentro del esquema de asistencia social vigente.

De qué se trata la ayuda de ANSES de más de $300.000 para desempleados La Prestación por Desempleo está orientada a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, así como también a empleados eventuales, de temporada y del sector de la construcción que cumplan con los requisitos de aportes. Además del pago mensual, el programa incluye cobertura de obra social, acceso a asignaciones familiares y el cómputo del período como aportes jubilatorios.

La duración del beneficio varía según los años trabajados y los aportes realizados, con un esquema que puede extenderse entre 2 y 12 meses, y que suma meses adicionales en el caso de personas mayores de 45 años.

Desempleo ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente a julio de 2024. Freepik Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES en mayo 2026 El acceso está determinado por la situación laboral previa y el cumplimiento de aportes mínimos: Trabajadores permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos tres años.

Trabajadores eventuales o de temporada: más de 90 días trabajados en el último año y menos de 12 meses en tres años.

Trabajadores de la construcción: mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años. Desempleo ANSES En este calendario, se establece el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI. Freepik Qué requisitos tiene la Prestación por Desempleo de ANSES Para iniciar el trámite, es necesario presentar documentación que acredite la desvinculación laboral. Entre los principales requisitos se incluyen: DNI original y copia.

Telegrama de despido o documentación equivalente según el caso.

Contratos vencidos, actas o certificados en situaciones específicas como quiebra o finalización de obra. El trámite puede realizarse a través de la plataforma Mi Anses o de forma presencial con turno previo. En mayo de 2026, el calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI, con fechas que se extienden entre el 22 y el 28 del mes.