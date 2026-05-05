En qué fecha de mayo 2026 recibo el cobro AUH de ANSES con aumento confirmado La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo para el mes vigente. Por + Seguir en







Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo de 2026. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos de mayo 2026 para la AUH con fechas según DNI. Los titulares con documento terminado en 0 cobran el lunes 11 de mayo, en el arranque del cronograma. El haber mensual se actualiza con un incremento del 3,38% vinculado a la inflación de marzo. Se mantiene la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH. ANSES oficializó el esquema de pagos de mayo de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las principales transferencias del sistema previsional que se liquida en función de la terminación del DNI. En ese marco, quienes tengan documento finalizado en 0 recibirán el cobro el lunes 11 de mayo, fecha que marca el inicio del calendario correspondiente al quinto mes del año.

La AUH continúa siendo un ingreso relevante para hogares con menores de 18 años que cumplen con las condiciones exigidas, con un alcance que ronda los 2 millones de familias y cerca de 4 millones de chicos en todo el país. El esquema de movilidad se sostiene con ajustes mensuales atados a la evolución de los precios, y en mayo se aplica una suba del 3,38%, en línea con el índice de inflación registrado en marzo.

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Qué monto cobra AUH de ANSES en mayo 2026 Con la actualización vigente, los valores de la prestación quedan definidos de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo: $ 141.286.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $460.045.

Asignación Familiar por Hijo: $70.651. Como parte del mecanismo habitual, el organismo retiene el 20% del monto mensual, que luego se acredita cuando el titular presenta la Libreta AUH, un requisito que certifica controles de salud y asistencia escolar.

ANSES AUH 1.png Freepik Cuándo cobra AUH de ANSES en mayo 2026 El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y se distribuye a lo largo de dos semanas: DNI terminados en 0: 11 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8: 21 de mayo.

DNI terminados en 9: 22 de mayo. Para verificar el detalle del cobro, los beneficiarios pueden ingresar en el sitio oficial de la ANSES con su número de CUIL, donde el sistema informa la fecha exacta y el lugar asignado para percibir el haber. AUH de ANSES Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86 Freepik