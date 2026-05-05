5 de mayo de 2026 Inicio
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Qué monto alcanzan las asignaciones familiares de ANSES con el aumento del 3,38% en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento este mes para AUH y prestaciones sociales, con nuevos montos y topes de ingresos actualizados.

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Qué monto alcanzan las asignaciones familiares de ANSES con el aumento del 3,38% en mayo 2026
Qué monto alcanzan las asignaciones familiares de ANSES con el aumento del 3,38% en mayo 2026
ANSES: ¿Qué importe alcanzan las asignaciones este mes?.

ANSES: ¿Qué importe alcanzan las asignaciones este mes?.

  • Aumento del 3,38% en prestaciones sociales desde mayo 2026
  • Nuevos valores para AUH, AUE y asignaciones por discapacidad
  • Actualización de importes por nacimiento, adopción y matrimonio
  • Escalas de ingresos y montos según cada rango familiar

ANSES oficializó un aumento del 3,38% en las prestaciones sociales que se cobrarán en mayo de 2026. La medida fue establecida mediante la Resolución 111/2026 y actualiza tanto los montos como los topes de ingresos del grupo familiar. Qué importe alcanzan las asignaciones este mes.

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Desde el organismo indicaron que, en caso de que los montos actualizados presenten decimales, se aplicará un redondeo al número entero siguiente. Este incremento busca acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de las familias que reciben estas prestaciones en Argentina.

Además, se estableció que quedan excluidos del cobro quienes tengan ingresos individuales superiores a $2.896.244, o grupos familiares que superen los $5.792.488 mensuales.

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ANSES

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A cuánto llegan las asignaciones familiares de ANSES con el aumento de mayo 2026

Con esta suba, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasan a ser de $141.286, mientras que la AUH por hijo con discapacidad asciende a $460.045.

En cuanto a otros beneficios, los nuevos valores son:

  • Asignación por nacimiento: $82.353.
  • Asignación por adopción: $492.366.
  • Asignación por matrimonio: $123.307.

Para trabajadores en relación de dependencia, los montos de asignaciones por hijo y prenatal continúan organizados según los ingresos familiares:

  • Rango I (hasta $1.058.088): $70.651 por hijo.
  • Rango II (entre $1.093.852 y $1.604.240): $47.658.
  • Rango III (hasta $1.852.148): $28.826.
  • Rango IV (hasta $5.792.488): $14.876.
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