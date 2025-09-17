17 de septiembre de 2025 Inicio
Cómo es el ahorro en ferias que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

La billetera virtual bonaerense incorporó un nuevo beneficio para realizar compras en ferias y mercados con reintegro.

Banco Provincia

Con la intención de estimular el consumo en mercados y ferias bonaerenses, la billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, presentó un programa de descuentos especial para septiembre. La propuesta apunta a favorecer a los consumidores y, al mismo tiempo, respaldar a pequeños productores y comerciantes que ofrecen sus productos en estos espacios. Así, se refuerza el comercio local y se potencia la economía regional.

El plan de beneficios de Cuenta DNI brinda a los usuarios la posibilidad de acceder a descuentos en sus compras, promoviendo el uso de la aplicación como medio de pago. La bonificación se aplica de manera automática al momento de abonar, simplificando la experiencia para los clientes. Esta estrategia busca hacer más atractiva y accesible la compra en ferias y mercados.

Los descuentos de Cuenta DNI incluyen un tope de reintegro fijo, garantizando un beneficio concreto y fácil de prever para los usuarios. Con esta medida, la banca pública refuerza su compromiso con el crecimiento económico provincial. Durante septiembre, la promoción se convierte en una oportunidad para que los bonaerenses disfruten de precios más bajos mientras apoyan a emprendedores y productores de la región.

Cuenta DNI
Qué promoción tiene Cuenta DNI en ferias para septiembre 2025

Para maximizar el ahorro en ferias y mercados, la promoción de Cuenta DNI fija un tope de reintegro de $6.000 por persona cada semana. Para alcanzar este beneficio total, es necesario realizar compras que sumen $15.000. El reintegro se aplica automáticamente al pagar con el saldo disponible en la billetera virtual, lo que simplifica la operación y garantiza la aplicación inmediata del descuento.

El esquema de promociones de Cuenta DNI se organiza para abarcar una gran parte de las compras habituales. Los beneficios se distribuyen por rubros y días específicos, lo que incrementa la utilidad de la aplicación en distintas transacciones. De esta manera, se fomenta su uso tanto para adquirir alimentos como para pagar en comercios locales.

Con esta diversidad de descuentos, Cuenta DNI se consolida como una herramienta práctica para el ahorro y la administración de las finanzas personales. La estructura de beneficios, variable según el comercio y el día de la semana, incentiva a los usuarios a planificar sus compras con anticipación. Así, la billetera virtual se integra como un recurso esencial dentro de la rutina de consumo diario.

Cuenta DNI
Cuáles son todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre 2025

En carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, la promoción ofrece un 35% de descuento. Este beneficio se encuentra disponible durante dos sábados de septiembre, con un tope de reintegro de $6.000 por jornada. Para alcanzar ese máximo, los usuarios deben realizar compras que sumen $17.000 en cada fecha.

En los comercios de cercanía dedicados a la venta de alimentos, la aplicación brinda un 20% de descuento todos los viernes. El beneficio establece un tope de reintegro de $4.000 por día, lo que equivale a un consumo de $20.000. De esta manera, los usuarios pueden reducir gastos en compras habituales de la semana.

Cuenta DNI
Los comercios adheridos en universidades bonaerenses otorgan un 40% de descuento activo todos los días. El beneficio cuenta con un tope semanal de $6.000, alcanzable con un consumo de $15.000. Esta promoción está pensada especialmente para estudiantes, docentes y trabajadores del ámbito universitario.

La compra y recarga de garrafas incluye un descuento del 40% válido todos los días del mes. El límite de reintegro es de $12.000 por mes, que se alcanza con un gasto acumulado de $30.000. Por otra parte, los comercios de cercanía que no venden alimentos ofrecen la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación, lo que facilita la financiación de compras de mayor valor.

