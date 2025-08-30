Por la volatilidad del dólar, la venta de autos 0km cayó un 13% en agosto

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina reveló que se patentaron 54.664 unidades, contra las 62.821 registradas el mes previo. De todas maneras, la comparación interanual todavía es positiva en un 31,7%.

Los datos revelados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) señalan que el patentamiento de autos 0 kilómetro cayó un 13% en agosto , en su comparación con el mes previo. La variación del dólar en las últimas semanas aparece como el principal factor que llevaron al fuerte descenso. De todas maneras, la comparación interanual todavía es positiva en un 31,7%.

El detalle marca que, en el octavo mes del año, se registraron patentamientos de 54.664 unidades, contra las 62.821 unidades patentadas en julio.

Por su parte, entre enero y agosto de este año, se patentaron 444.041 vehículos , lo que significa un crecimiento del 65,6% en relación al mismo periodo del 2024, cuando sólo hubo 268.078 coches patentados.

" La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas , que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre. De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad", explicó Sebastián Beato, presidente de ACARA, a Ámbito.

En el mismo sentido, agregó: “De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones".

"Cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018. Tenemos que seguir estimulando esta demanda desde toda la cadena de valor, con financiación, promociones, incentivos fiscales y una oferta bien amplia, y en eso estamos trabajando”, completó.

Cuáles fueron los autos más vendidos en lo que va del año

Durante los primeros 8 meses del 2025, Toyota encabeza la marca de vehículos más comercializados por poca diferencia sobre Volkswagen, 72.517 contra 70.450 unidades. Por su parte, Fiat y Renault figuran en el tercer lugar con 42.836, mientras que Peugeot, prevalece en el acumulado sobre Ford y Chevrolet.

En lo que respecta a modelos, el Toyota Yaris volvió a ser el auto más vendido del mes con 3.781 unidades, muy superior a los patentamientos de Toyota Hilux, que quedó en segundo lugar con 2.371 operaciones y la pick-up Volkswagen Amarok tercera absoluta con 2.367 unidades.

La camioneta VW superó al Fiat Cronos, que quedó cuarto con 2.238 patentamientos, a la Ford Ranger con 2.166, el Volkswagen Polo con 2.109 autos, el Toyota Corolla Cross con 2.011, el Peugeot 208 con 1.863, el Chevrolet Tracker con 1.487 y dl Peugeot 2008, que entró en los diez más vendidos con 1.451.