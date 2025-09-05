Por el aniversario, Cuenta DNI tiene un beneficio especial para el domingo 7 de septiembre en 2025: de qué se trata

El Banco Provincia cumple 203 años y decidió celebrarlo con una acción especial a través de su billetera digital Cuenta DNI, una de las más utilizadas en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio más esperado se dará el domingo 7 de septiembre de 2025, con una propuesta pensada para que los usuarios puedan disfrutar de importantes ahorros en bares, restaurantes y locales de comida.
Además de este evento puntual, septiembre mantiene la agenda de descuentos habituales que ya son parte del día a día de los usuarios, tales como las rebajas en carnicerías, comercios de cercanía, ferias, supermercados y hasta en la compra de garrafas. De esta forma, el Banco Provincia le da lugar tanto al festejo de su aniversario, como a mantener una estrategia de alivio al bolsillohñ hasta fin de mes.
Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.
Banco Provincia
Cuál es el descuento especial que tiene Cuenta DNI el 7 de septiembre en 2025
El domingo 7 de septiembre, los clientes de Cuenta DNI accederán a un 30% de descuento en bares, restaurantes y locales de comida, con un tope de $8.000 por persona. Esta promoción se suma a la jornada anterior, el sábado 6, que también contará con el mismo beneficio, generando un fin de semana completo de ahorro para quienes elijan salir a comer o pedir delivery en locales adheridos.