Por el aniversario, Cuenta DNI tiene un beneficio especial para el domingo 7 de septiembre en 2025: de qué se trata Una jornada especial trae rebajas en gastronomía. El Banco Provincia celebra con ofertas que se suman al calendario del mes. Por







Durante septiembre, además del festejo aniversario, siguen vigentes las promociones más valoradas por los usuarios. Pexels

El Banco Provincia cumple 203 años y decidió celebrarlo con una acción especial a través de su billetera digital Cuenta DNI, una de las más utilizadas en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio más esperado se dará el domingo 7 de septiembre de 2025, con una propuesta pensada para que los usuarios puedan disfrutar de importantes ahorros en bares, restaurantes y locales de comida.

Además de este evento puntual, septiembre mantiene la agenda de descuentos habituales que ya son parte del día a día de los usuarios, tales como las rebajas en carnicerías, comercios de cercanía, ferias, supermercados y hasta en la compra de garrafas. De esta forma, el Banco Provincia le da lugar tanto al festejo de su aniversario, como a mantener una estrategia de alivio al bolsillohñ hasta fin de mes.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Cuál es el descuento especial que tiene Cuenta DNI el 7 de septiembre en 2025 El domingo 7 de septiembre, los clientes de Cuenta DNI accederán a un 30% de descuento en bares, restaurantes y locales de comida, con un tope de $8.000 por persona. Esta promoción se suma a la jornada anterior, el sábado 6, que también contará con el mismo beneficio, generando un fin de semana completo de ahorro para quienes elijan salir a comer o pedir delivery en locales adheridos.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025 Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% los sábados 6 y 20, con tope de $6.000 por día (alcanzable con compras de $17.000).

: 35% los sábados 6 y 20, con tope de $6.000 por día (alcanzable con compras de $17.000). Comercios de cercanía : 20% todos los viernes, con reintegro máximo de $4.000 (equivalente a $20.000 en gastos).

: 20% todos los viernes, con reintegro máximo de $4.000 (equivalente a $20.000 en gastos). Ferias y mercados bonaerenses : 40% de ahorro todos los días, con un tope semanal de $6.000 (consumos de hasta $15.000).

: 40% de ahorro todos los días, con un tope semanal de $6.000 (consumos de hasta $15.000). Supermercados y cadenas adheridas : descuentos en fechas puntuales.

: descuentos en fechas puntuales. Garrafas : 40% de descuento en compra y recarga diaria, con tope mensual de $12.000 (equivalente a $30.000).

: 40% de descuento en compra y recarga diaria, con tope mensual de $12.000 (equivalente a $30.000). Universidades bonaerenses : 40% en locales dentro de los campus, con límite de $6.000 semanales.

: 40% en locales dentro de los campus, con límite de $6.000 semanales. Comercios no alimentarios: hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la app.