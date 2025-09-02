En dos días particulares: cómo será el descuento de Cuenta DNI en carnicerías en septiembre 2025

Septiembre llega con una nueva propuesta para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia que se convirtió en aliada de millones de hogares bonaerenses. En el marco del aniversario número 203 de la entidad, habrá promociones especiales en carnicerías, granjas y pescaderías, además de beneficios en gastronomía, ferias y supermercados.
Los descuentos se transformaron en una costumbre para quienes utilizan la aplicación, y este mes no será la excepción, ya que se juntan jornadas puntuales con rebajas destacadas y un calendario de oportunidades que permite aliviar gastos en alimentos, garrafas y comercios de cercanía.
Jubilado supermercado
Freepik
Así será el descuento en carnicerías en Cuenta DNI en septiembre 2025
El beneficio exclusivo de carnicerías, granjas y pescaderías se aplicará en dos fechas clave: sábado 6 y sábado 20 de septiembre. En esas jornadas, los clientes podrán aprovechar un 35% de descuento con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por día, alcanzable con compras de hasta $17.000.
Este descuento se suma a la promoción especial de gastronomía prevista para el mismo fin de semana de aniversario, donde bares y restaurantes ofrecerán un 30% de rebaja con un tope de $8.000 por persona.
Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.
Banco Provincia
Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025
El calendario de rebajas de septiembre 2025 incluye: