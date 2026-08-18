18 de agosto de 2026 Inicio
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Pérdida del poder adquisitivo: el salario real privado cayó 0,9% en junio

El informe de la Secretaría de Trabajo señaló que el poder adquisitivo volvió a deteriorarse y quedó 0,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Los convenios colectivos también registraron una baja, aunque con fuertes diferencias entre sectores.

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El salario real privado cayó 0,9% en junio Reuters

El salario real promedio de los trabajadores registrados del sector privado cayó 0,9% en junio de 2026, según un informe de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. De esta manera, y de acuerdo a los datos oficiales, el poder adquisitivo acumuló dos meses consecutivos de retroceso, en un contexto en el que los salarios nominales avanzaron a un ritmo inferior al de los precios.

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El organismo oficial destacó además que, por primera vez después de 20 meses consecutivos, el salario medio real quedó por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023. La caída respecto de ese punto de referencia fue de 0,6%.

La explicación central del informe se encuentra en la desaceleración de los ingresos nominales. Durante los primeros cuatro meses de 2026, los salarios habían aumentado en promedio 2,1% mensual, mientras que en abril y mayo ese ritmo se redujo al 1%. Según la Secretaría, esta evolución no logró acompañar la trayectoria del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los convenios colectivos también perdieron poder adquisitivo

Los salarios establecidos por los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) tuvieron una caída real de 0,7% durante los últimos dos meses relevados. Sin embargo, el comportamiento fue dispar entre las distintas actividades.

Entre los sectores que lograron mejorar su poder de compra aparecen Encargados de edificio, con una suba real de 5,9%; Camioneros, 3,1%; Construcción y Farmacia, ambos con 2,5%; Entidades deportivas, 1,7%; y Aceiteros y Seguros, con incrementos de 1,6%.

En el extremo contrario se ubicaron Textiles, con una caída interanual del salario real de 12,6%; Metalúrgicos, con -12,4%; Comercio, con -11%; y Calzado, con -10,5%.

La Secretaría de Trabajo explicó que estas diferencias responden a la evolución de los acuerdos salariales de cada actividad frente a la inflación. Mientras algunos convenios consiguieron sostener o incrementar el poder de compra, otros acumularon pérdidas significativas.

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