Invertir en un plazo fijo sigue siendo una de las a lternativas más utilizadas para obtener una ganancia conocida de antemano. En febrero de 2026, colocar $110.000 a 30 días permite calcular con exactitud cuánto dinero se suma al capital inicial al momento del vencimiento.

Para una gran cantidad de ahorristas, este instrumento conserva atractivo por su simplicidad y previsibilidad. Sin embargo, el rendimiento final no es igual en todos los casos, ya que depende del banco y del canal a través del cual se realiza la operación.

Las tasas actuales muestran diferencias clara s entre las colocaciones presenciales y las digitales. Ese contraste es clave para entender cómo impacta la elección del canal en el resultado final de la inversión.

Si el plazo fijo de $110.000 se constituye en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, a 30 días, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses obtenidos ascienden a $1.853,42. De esta manera, el monto total a cobrar al finalizar el período es de $111.853,42.

En el caso de inclinarse por el canal electrónico, como el homebanking o su aplicación, el rendimiento mejora. Con una TNA del 26% y una TEA del 29,34%, los intereses generados alcanzan los $2.350,68 en el mismo plazo. Esto eleva el total final a $112.350,68.

La diferencia responde a las mejores condiciones que suelen ofrecer los bancos para las operaciones realizadas por homebanking, ya que implican menores costos operativos.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones para el inicio de 2026 ubican la inflación mensual en torno al 2%, un nivel más contenido en comparación con períodos anteriores. En ese contexto, los plazos fijos logran posicionarse cerca de un resultado neutral en términos reales, con una ventaja leve para las alternativas digitales.

Aunque la distancia frente a la suba de precios no es amplia, la posibilidad de renovar cada mes el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, seguir de cerca la evolución de las tasas y ajustar la estrategia resulta clave para preservar el poder de compra.