El canal de inversión impacta en la ganancia final. Comparar tasas permite optimizar el resultado en plazos cortos.

Constituir un plazo fijo sigue siendo una alternativa elegida por quienes buscan una ganancia previsible en el corto plazo. En febrero de 2026, invertir $190.000 a 30 días permite conocer de antemano cuánto dinero se obtiene al finalizar el período.

Si bien en los últimos meses la estabilidad de los precios interrumpió una cierta pausa de aumentos, el nivel de inflación generó que instrumentos tradicionales de ahorro como estas alternativas vuelvan a estar en consideración de los ahorristas. Aun así, el rendimiento final no es uniforme y varía según el banco y el canal utilizado para realizar la operación.

Las diferencias entre operar de forma presencial o a través del homebanking influyen directamente en los intereses generados. Esa elección se vuelve clave al momento de definir la estrategia de ahorro.

Si el plazo fijo de $190.000 se realiza en una sucursal bancaria a 30 días, como en una sucursal del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses obtenidos son de $3.201,37. Al finalizar el plazo, el monto total a cobrar asciende a $193.201,37.

En cambio, al constituirlo por canal electrónico, como en el homebanking o aplicación, la rentabilidad mejora. Con una TNA del 26% y una TEA del 29,34%, los intereses generados alcanzan los $4.060,27 en el mismo período, lo que eleva el total final a $194.060,27.

Esta diferencia responde a las mejores condiciones que los bancos suelen ofrecer para las operaciones digitales, que reducen costos administrativos y agilizan la gestión.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones de inflación para el comienzo de 2026 se ubican cerca del 2% mensual, un nivel más moderado que en etapas previas. En ese marco, los plazos fijos logran posicionarse cerca del equilibrio real, con un desempeño algo más favorable en las opciones electrónicas.

Si bien el margen frente a la suba de precios es limitado, la posibilidad de renovar el capital junto con los intereses cada mes ayuda a mantener el rendimiento acumulado. Por eso, monitorear las tasas y ajustar la decisión de inversión resulta fundamental para proteger el poder de compra.