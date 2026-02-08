Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 230.000 pesos a 30 días en febrero 2026 Esta modalidad permite conocer de antemano el rendimiento, lo que facilita planificar gastos, inversiones o pequeños proyectos. Por + Seguir en







Los plazos fijos se destacan como una alternativa segura de generar Inversiones Freepik

El plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan hacer rendir sus ahorros sin exponerse a riesgos financieros elevados.

En contextos económicos variables, muchos usuarios recurren a depósitos a corto plazo para mantener su dinero protegido y obtener una ganancia previsible.

El rendimiento final depende de la tasa que aplique cada banco, la cual puede variar y, en algunos casos, mejorar si la operación se realiza de forma digital.

Con una tasa del 37,5% anual, un depósito de $230.000 a 30 días generaría una ganancia cercana a los cinco mil pesos en un solo mes. El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los argentinos que buscan resguardar sus ahorros y obtener un rendimiento en pesos sin asumir grandes riesgos. En un contexto económico cambiante, muchos ahorristas vuelven a mirar esta alternativa bancaria para hacer Inversiones con su dinero durante períodos cortos, especialmente en meses donde el movimiento financiero suele intensificarse.

Durante febrero de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos vuelven a ubicarse en el centro de la atención, ya que influyen directamente en cuánto puede crecer un depósito realizado a 30 días. Quienes evalúan invertir una suma puntual buscan saber cuánto dinero podrían obtener al finalizar el período y si el resultado resulta conveniente.

Cuánto ganas por depositar $230.000 en un plazo fijo según el banco plazo fijo-ahorro Beneficios de invertir en plazo fijo y guardar tus ahorros. Freepik Si una persona decide depositar $230.000 a 30 días, el resultado dependerá directamente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrezca el banco elegido. Actualmente, las entidades financieras manejan tasas que rondan entre el 23% y el 28% anual, aunque algunos bancos presentan mejores condiciones cuando la operación se realiza por canales digitales, incentivando así el uso de plataformas online.

Tomando como referencia una TNA del 37,5%, como la que ofrece el Banco Nación, el plazo fijo generaría en un mes una ganancia cercana a $4.915,07. Así, al vencimiento del depósito, el ahorrista recibiría aproximadamente $234.915,07, cifra que incluye tanto el capital invertido como los intereses obtenidos durante el período.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.