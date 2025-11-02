Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 900.000 pesos a 30 días en octubre 2025

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan resguardar su dinero y obtener una ganancia segura a corto plazo . En un contexto económico marcado por la incertidumbre y las variaciones en las tasas, muchos se preguntan cuánto rendimiento puede ofrecer este instrumento de Inversiones durante el mes de octubre de 2025 .

Los expertos aconsejan reinvertir cada mes el capital y los intereses para optimizar los resultados, aunque advierten que las cifras pueden variar si las tasas o la inflación cambian.

Algunas entidades, como el Banco CMF y el Banco Voii, ofrecen un 44% anual, lo que representa un rendimiento real positivo frente al aumento de precios esperado.

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero se sitúa en 3,12%, superando la inflación proyectada del 2% para octubre, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Esta alternativa bancaria, tradicional y de bajo riesgo, sigue siendo una de las más utilizadas tanto por inversores experimentados como por quienes dan sus primeros pasos en el mundo financiero. En ese escenario, conocer el rendimiento de un depósito de 900.000 pesos a 30 días se vuelve un dato de interés para quienes buscan cuidar su capital y obtener un retorno seguro.

Según el comparador oficial del Banco Central, el Banco Macro lidera entre las entidades tradicionales con la tasa nominal anual (TNA) más alta, fijada en 38%. Le siguen el Banco Nación , con un 37,5%, y el Banco Provincia de Buenos Aires , con un 34%. No obstante, algunas entidades financieras más pequeñas ofrecen tasas aún mayores con el fin de atraer nuevos clientes.

Monto final: $921.821,92 — $925.890,41

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.