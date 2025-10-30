30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué pasará con el descuento en carnicerías que tiene Cuenta DNI en noviembre 2025

Con la llegada de un nuevo mes, desde la billetera virtual del Banco Provincia aún no se confirmó la continuidad de este beneficio tan utilizado por los usuarios.

Por
Con estas promociones

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

 

Banco Provincia
  • En un contexto de inflación persistente, las familias argentinas buscan alivio económico para sostener el consumo básico, especialmente en productos esenciales como la carne, cuyo precio sigue en alza.
  • El Banco Provincia confirmó la continuidad del descuento del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a Cuenta DNI, beneficio muy valorado por los usuarios.
  • La promoción estará disponible los sábados y domingos de noviembre 2025, con un tope de reintegro de $4.500 por persona y por semana, alcanzable con compras de unos $12.850.
  • El pago se realizará únicamente a través de la app Cuenta DNI, mediante Clave DNI o código QR, reforzando el uso de la billetera digital como herramienta de inclusión financiera y ahorro familiar.
Una novedad de la app del Banco Provincia.
Te puede interesar:

Qué reintegro particular tiene Cuenta DNI para estudiantes universitarios en el final de octubre 2025

La situación económica de Argentina continúa marcada por una inflación persistente que, aunque muestra señales de moderación, sigue afectando el poder adquisitivo de la población. En este contexto, millones de familias buscan distintas alternativas de alivio económico para mantener el consumo básico, especialmente en productos esenciales. Entre ellos, la carne ocupa un lugar fundamental en la dieta argentina, pero su constante aumento de precio vuelve imprescindibles los descuentos y beneficios que permitan sostener su compra dentro de la planificación semanal de los hogares.

En medio de este escenario, la atención se centra en la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia, una herramienta que se consolidó entre los bonaerenses y porteños por sus atractivas promociones. Dentro de sus beneficios, el descuento en carnicerías se convirtió en uno de los más valorados, al ofrecer un reintegro que alivia directamente los gastos de la canasta familiar. Por eso, la continuidad de este descuento genera gran expectativa entre los usuarios, que dependen de estas promociones para equilibrar sus presupuestos mensuales.

Cuenta DNI
Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

Con la llegada de noviembre, el Banco Provincia finalmente confirmó la continuidad del beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías a través de Cuenta DNI. El descuento será del 35%, aplicable los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $4.500 por persona por semana, alcanzable con compras de alrededor de $12.850. Esta confirmación brinda un respiro a los consumidores, quienes ahora pueden planificar sus compras con mayor previsibilidad y seguir accediendo a un ahorro significativo en un rubro clave para la economía familiar.

Cómo será el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en noviembre 2025

El Banco Provincia confirmó la continuidad de uno de los beneficios más esperados por los usuarios de su billetera virtual Cuenta DNI: el descuento en carnicerías. En un contexto marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, la entidad reafirma su compromiso con el alivio al consumo familiar. Esta medida representa una ayuda concreta para los bonaerenses y porteños, que cuentan con la posibilidad de seguir accediendo a un ahorro directo en sus compras de alimentos esenciales durante noviembre.

El beneficio contempla un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a la red de Cuenta DNI. Este porcentaje busca compensar la suba sostenida de precios que afecta al consumo de carne, uno de los productos más valorados dentro de la canasta básica argentina. El reintegro constituye un apoyo importante para los hogares, que ven en esta promoción una herramienta para equilibrar su presupuesto semanal.

Cuenta DNI
Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra.

Este beneficio permitirá que los usuarios disfruten de un ahorro directo y sin complicaciones, haciendo uso de la billetera virtual en el momento de la compra.

La promoción se aplicará exclusivamente los fines de semana, es decir, los días sábados y domingos de noviembre de 2025. Esta modalidad permite organizar las compras semanales aprovechando los momentos en que la mayoría de las familias realiza sus principales adquisiciones. Resulta esencial verificar que el comercio elegido figure entre los adheridos al programa, ya que solo en esos establecimientos será posible acceder al beneficio.

El tope de reintegro establecido es de $4.500 por persona y por semana. Este monto se renueva cada siete días, lo que permite alcanzar un ahorro acumulado significativo a lo largo del mes. Para llegar al tope máximo de devolución, el gasto estimado en carnicerías ronda los $12.850 semanales. Esta cifra sirve de referencia para quienes buscan aprovechar al máximo el descuento disponible.

Cuenta DNI
En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

En mayo, tenés la oportunidad de acceder a un destacado descuento en esta cadena y reducir el gasto en tus compras.

El pago debe efectuarse exclusivamente a través de la aplicación Cuenta DNI, utilizando las modalidades de Pago con Clave DNI o mediante código QR. No se admitirán operaciones realizadas con tarjetas físicas o a través de otras billeteras virtuales. Esta condición refuerza el objetivo del Banco Provincia de promover el uso de su plataforma digital y de incentivar la inclusión financiera entre sus usuarios.

La continuidad del descuento en carnicerías durante noviembre representa un alivio tangible para la economía familiar y refuerza el valor de Cuenta DNI como herramienta de ahorro. Con un reintegro del 35%, un tope semanal de $4.500 y disponibilidad durante los fines de semana, la promoción se consolida como una de las más importantes del programa. Este esquema contribuye a mantener el consumo de carne dentro del presupuesto familiar, mitigando parte del impacto de la inflación sobre los hogares argentinos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este mes se destacan nuevas promociones.

Cuenta DNI tiene un descuento en medicamentos durante octubre 2025: qué días se puede aprovechar

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

En qué supermercados tenés descuentos particulares utilizando Cuenta DNI en octubre 2025

Los analistas financieros recomiendan, además, reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

De qué forma podés ahorrar $6.000 en tu compra del final de octubre 2025 si utilizas Cuenta DNI

Con un escenario económico estable y tasas aún competitivas, los plazos fijos continúan siendo una herramienta segura.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.400.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Cuenta DNI es una de las plataformas de pago más utilizadas en nuestro país.

Confirmado: este es el descuento del 50% con Cuenta DNI que continúa en noviembre 2025

Rating Cero

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Una producción de Netflix que no te podés perder.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una de las series del año

Nicki Nicole mostró un cambio de look que simboliza una etapa de renovación.

La impresionante transformación de Nicki Nicole en medio de su romance con Lamine Yamal

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

últimas noticias

Este 30 de octubre, Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años

El recuerdo de los hijos del Diego por el 65° aniversario de su nacimiento: "Feliz cumpleaños, pa"

Hace 7 minutos
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado en el Congreso Nacional estipula que los fondos para educación aumenten entre 4,4% y 8% en términos reales, dependiendo de la inflación proyectada. 

Presupuesto 2026 en educación: por tercer año consecutivo, se destinará menos del 1% del PBI

Hace 18 minutos
La tendencia minimalista combina elegancia y comodidad sin necesidad de brillos ni adornos excesivos.

Adiós a la ropa con brillos: así es la tendencia que se robará las miradas para recibir el Año Nuevo 2026

Hace 21 minutos
Los detalles sobre el turismo en Brasil que no podés pasar por alto

Esta playa norteña de Brasil tiene precios bajos y te hará disfrutar del verano de una manera especial: cuál es

Hace 22 minutos
La causa pasará al fuero federal.

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

Hace 30 minutos