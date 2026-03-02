2 de marzo de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 630.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las tasas actuales permiten proyectar retornos previsibles en el corto plazo. La elección del canal puede marcar una diferencia concreta en el resultado.

Con tasas definidas desde el inicio

Con tasas definidas desde el inicio, permiten calcular de antemano cuánto se recibirá al vencimiento.

  • La rentabilidad varía según el canal de constitución, con mejores tasas en modalidad electrónica.
  • A 30 días, el rendimiento se ubica por encima de los $10.000 para un capital de $630.000.
  • Las diferencias de TNA impactan directamente en el resultado final acreditado.
  • En un contexto de desaceleración inflacionaria, estas colocaciones buscan sostener el valor del dinero en el corto plazo.

Durante marzo del 2026, quienes analizan alternativas de ahorro en pesos vuelven a mirar las colocaciones bancarias a corto plazo como una herramienta para obtener un retorno previsible. Con tasas definidas desde el inicio, permiten calcular de antemano cuánto se recibirá al vencimiento.

Cuenta DNI confirmó los descuentos que tendrá para marzo 2026: cuáles son las principales variantes

El escenario económico muestra una etapa de menor presión inflacionaria respecto de períodos anteriores, lo que modifica la relación entre tasas e incremento de precios. En este marco, los instrumentos tradicionales, como los plazos fijos, recuperan protagonismo entre perfiles conservadores que priorizan estabilidad antes que exposición al riesgo.

Al evaluar una inversión puntual, el canal elegido para constituirla y el nivel de tasa ofrecido por cada entidad generan diferencias concretas en los resultados obtenidos tras 30 días.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $630.000 en un plazo fijo según el banco

Para una colocación de $630.000 a 30 días, los valores estimados muestran variaciones entre realizar la operación en sucursal o hacerlo mediante canales digitales.

En una constitución presencial, por ejemplo en una sucursal del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $10.615,07. Al finalizar el período, el monto total acreditado asciende a $640.615,07.

En cambio, al utilizar la modalidad electrónica, como en su home banking o aplicación, donde la TNA se eleva al 25,00% y la TEA al 28,08%, el rendimiento mejora. En este caso, los intereses llegan a $12.945,21 y el total al vencimiento se ubica en $642.945,21. La diferencia responde a la política habitual del sistema financiero de incentivar las operaciones digitales con tasas más competitivas, lo que impacta de forma directa en la ganancia final incluso en plazos cortos.

banco nacion

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las previsiones de subas de precios más contenidas para el inicio de 2026, cercanas al 2% mensual, permiten que estas colocaciones se acerquen a un punto de equilibrio en términos reales. Dentro de este panorama, las alternativas gestionadas de manera online logran un desempeño algo más favorable frente al movimiento del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia pueda resultar limitada, la opción de reinvertir cada mes el capital junto con los intereses ayuda a acumular un mejor rendimiento. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y redefinir decisiones periódicamente se vuelve fundamental para preservar la capacidad de compra.

