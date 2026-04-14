14 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 400.000 pesos a 30 días en abril 2026

Esta alternativa mantiene atractivo entre quienes buscan previsibilidad financiera. Analizar cada rendimiento permite tomar mejores decisiones de inversión.

Por
Este instrumento permite conocer desde el inicio cuánto dinero se recuperará al vencimiento

Este instrumento permite conocer desde el inicio cuánto dinero se recuperará al vencimiento,

  • Invertir $400.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener una ganancia superior a los $6.200 al finalizar el período.
  • Tanto la modalidad en sucursal como la electrónica presentan el mismo rendimiento en este esquema de inversión.
  • La tasa nominal anual vigente para esta colocación es del 19%, con una tasa efectiva anual de 20,75%.
  • Con una inflación proyectada más moderada, este instrumento busca mantenerse competitivo frente al aumento de precios.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento previsible en períodos cortos. Para abril de este año, quienes decidan invertir $400.000 durante 30 días pueden acceder a una rentabilidad determinada por la tasa que ofrece cada entidad financiera.

Entre las opciones más destacadas aparecen descuentos en carnicerías, supermercados, ferias y marcas reconocidas.
Te puede interesar:

De qué forma podés ahorrar $25.000 durante abril 2026 si usas Cuenta DNI

Este instrumento permite conocer desde el inicio cuánto dinero se recuperará al vencimiento, por lo que resulta atractivo para pequeños y medianos ahorristas que priorizan seguridad y estabilidad. Además, la posibilidad de elegir entre operar desde una sucursal o mediante canales digitales facilita su acceso para distintos perfiles de usuarios.

Dentro de este escenario, calcular cuánto genera una inversión de este monto ayuda a proyectar ganancias concretas y evaluar si el rendimiento se ajusta a las expectativas de cada ahorrista.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cuánto ganas por depositar $400.000 en un plazo fijo según el banco

Una persona que invierte $400.000 en un plazo fijo a 30 días obtiene una rentabilidad de $6.246,58, tanto si realiza la operación en una sucursal bancaria como si la concreta de manera electrónica, ya que en este caso ambas modalidades ofrecen la misma tasa. De esta manera, al finalizar el período de colocación el ahorrista recibirá un total de $406.246,58, compuesto por el capital inicial invertido más los intereses generados durante el mes.

El rendimiento corresponde a una tasa nominal anual (TNA) del 19%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 20,75%, parámetros utilizados por los bancos para calcular la rentabilidad final de la inversión.

Banco Nación
El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público.

El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones inflacionarias más moderadas para el inicio de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos comienzan a posicionarse en una zona de mayor equilibrio frente al incremento general de precios. Esto les permite sostener una relación más favorable en términos de rentabilidad real que en otros períodos de mayor presión inflacionaria. Aunque la diferencia frente a la suba de precios puede no ser demasiado amplia, la reinversión constante del capital junto con los intereses obtenidos permite potenciar el rendimiento mes a mes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ganancia final dependerá de la tasa vigente que ofrezca cada entidad financiera.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 200.000 pesos a 30 días en abril 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Qué día es el descuento en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026

Conocé más sobre las Inversiones en plazo fijo y su rentabilidad

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 300.000 pesos a 30 días en abril 2026

Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta en alimentos y consumos básicos.

Como podés ahorrar un 40% en tus compras con Cuenta DNI en abril 2026

Las condiciones ofrecidas por los bancos pueden variar según el canal utilizado para realizar la inversión.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en abril 2026

Inversiones en Cuenta DNI.

Así podés invertir los dólares en Cuenta DNI durante abril 2026

Rating Cero

Emilia Attias se separó del Turco Naim.

Bomba: Emilia Attias reveló el verdadero motivo de su separación con el Turco Naim

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. 

Marvel apuesta a Sydney Sweeney para relanzar la saga de X-Men: ¿qué heroína interpretaría?

La impactante transformación física de Robert Pattinson para su nuevo papel en Dune.

El cambio abrupto de Robert Pattinson para la película Dune

Silvio Soldán dio más detalles de lo que ocurre con su hijo Silvito.

"Cuadro de salud irreversible": qué le pasó al hijo de Silvio Soldán

Francella y Goity, protagonistas de la nueva temporada.
play

Se conoció el tráiler de la cuarta temporada de El Encargado: cuándo se estrenará

En las últimas horas se confirmó la muerte de Felipe Staiti miembro fundador de Los Enanitos Verdes.
play

A los 64 años, murió Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes

últimas noticias

El abrupto final de su carrera estuvo marcado por constantes hernias discales.

La historia del futbolista latinoamericano que jugó en Europa y por una lesión durísima tuvo que dejar los botines

Hace 12 minutos
La aplicación permite geolocalizar vinchucas y evacuar dudas.

Científicos argentinos crearon una app para monitorear las vinchucas

Hace 14 minutos
González declaró ante la Justicia en Comodoro Rivadavia.

Habló el padrastro de Ángel López: "Nosotros somos inocentes"

Hace 14 minutos
Conforme avanzan las semanas, cada uno de los equipos decidirá cuál será la ciudad indicada que tenga todo lo necesario para poder instalarse cómodamente y que la logística y los tiempos no sean un problema a la hora de desplazarse a otros puntos.

Dónde estarán las bases de cada selección que juegan el Mundial 2026

Hace 18 minutos
Emiliano Endrizzi está en libertad y tiene prohibido salir del país.

El jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión fue imputado por intimidación pública

Hace 20 minutos