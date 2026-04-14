Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 400.000 pesos a 30 días en abril 2026 Esta alternativa mantiene atractivo entre quienes buscan previsibilidad financiera. Analizar cada rendimiento permite tomar mejores decisiones de inversión. Por + Seguir en







Este instrumento permite conocer desde el inicio cuánto dinero se recuperará al vencimiento,

Invertir $400.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener una ganancia superior a los $6.200 al finalizar el período.

Tanto la modalidad en sucursal como la electrónica presentan el mismo rendimiento en este esquema de inversión.

La tasa nominal anual vigente para esta colocación es del 19%, con una tasa efectiva anual de 20,75%.

Con una inflación proyectada más moderada, este instrumento busca mantenerse competitivo frente al aumento de precios. El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento previsible en períodos cortos. Para abril de este año, quienes decidan invertir $400.000 durante 30 días pueden acceder a una rentabilidad determinada por la tasa que ofrece cada entidad financiera.

Este instrumento permite conocer desde el inicio cuánto dinero se recuperará al vencimiento, por lo que resulta atractivo para pequeños y medianos ahorristas que priorizan seguridad y estabilidad. Además, la posibilidad de elegir entre operar desde una sucursal o mediante canales digitales facilita su acceso para distintos perfiles de usuarios.

Dentro de este escenario, calcular cuánto genera una inversión de este monto ayuda a proyectar ganancias concretas y evaluar si el rendimiento se ajusta a las expectativas de cada ahorrista.

Dinero plazo fijo A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota. Cuánto ganas por depositar $400.000 en un plazo fijo según el banco Una persona que invierte $400.000 en un plazo fijo a 30 días obtiene una rentabilidad de $6.246,58, tanto si realiza la operación en una sucursal bancaria como si la concreta de manera electrónica, ya que en este caso ambas modalidades ofrecen la misma tasa. De esta manera, al finalizar el período de colocación el ahorrista recibirá un total de $406.246,58, compuesto por el capital inicial invertido más los intereses generados durante el mes.

El rendimiento corresponde a una tasa nominal anual (TNA) del 19%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 20,75%, parámetros utilizados por los bancos para calcular la rentabilidad final de la inversión.

Banco Nación El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público. Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Con estimaciones inflacionarias más moderadas para el inicio de 2026, cercanas al 2% mensual, los plazos fijos comienzan a posicionarse en una zona de mayor equilibrio frente al incremento general de precios. Esto les permite sostener una relación más favorable en términos de rentabilidad real que en otros períodos de mayor presión inflacionaria. Aunque la diferencia frente a la suba de precios puede no ser demasiado amplia, la reinversión constante del capital junto con los intereses obtenidos permite potenciar el rendimiento mes a mes.