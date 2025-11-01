Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 700.000 pesos a 30 días en octubre 2025 Con tasas que superan la inflación, una inversión de este monto permite obtener ganancias reales y mantener el valor de los ahorros. Por







Los plazos fijos son una herramienta aún atractiva para resguardar el poder adquisitivo a corto plazo.

En octubre, los plazos fijos volvieron a ser una de las alternativas preferidas para quienes buscan un rendimiento seguro en pesos.

Las tasas varían según el tipo de canal: los depósitos electrónicos ofrecen mejores intereses que los realizados en sucursales.

Una inversión de 700.000 pesos puede generar más de 20.000 pesos de ganancia en solo un mes, dependiendo del banco y la modalidad.

Los analistas destacan que los rendimientos actuales superan la inflación proyectada, manteniendo la rentabilidad real positiva. Durante octubre, los plazos fijos se consolidaron nuevamente como una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos que buscan mantener el valor de su dinero y obtener una ganancia sin asumir grandes riesgos. Las tasas de interés ofrecidas por los bancos presentan una amplia diferencia entre entidades, lo que hace fundamental comparar antes de invertir.

Desde la eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central, cada banco define libremente sus condiciones. Esta medida generó una fuerte competencia en el sistema financiero, especialmente entre las entidades digitales, que suelen ofrecer mejores rendimientos que las tradicionales para atraer nuevos clientes.

Por eso, quienes deseen colocar su dinero en un plazo fijo deben evaluar no solo la tasa nominal anual (TNA) y la tasa efectiva anual (TEA), sino también la modalidad de inversión, ya que los rendimientos cambian según si la operación se realiza de forma presencial o electrónica. Con un monto de 700.000 pesos, la diferencia puede ser importante.

Banco Nación El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación. Redes Sociales Cuánto ganás por depositar $700.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con las tasas promedio de octubre, los resultados varían según el canal de inversión. En una sucursal tradicional del Banco Nación, con una TNA del 29,5% y una TEA del 33,84%, un depósito de 700.000 pesos durante 30 días genera 16.972,60 pesos en intereses, alcanzando un total de 716.972,60 pesos al vencimiento.

Si la inversión se realiza por medios digitales del mismo banco, como homebanking o aplicaciones, el rendimiento mejora de forma notable. En este caso, con una TNA del 35% y una TEA del 41,21%, el monto de intereses asciende a 20.136,99 pesos, lo que eleva el total a 720.136,99 pesos.

Esta diferencia demuestra que operar por canales electrónicos resulta más rentable y eficiente. Además, los plazos fijos digitales permiten la reinversión automática, potenciando la rentabilidad y simplificando el proceso sin necesidad de trámites presenciales. Dinero 500 pesos billetes Télam Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima una inflación mensual cercana al 2% para octubre de 2025. En este escenario, los plazos fijos mantienen un rendimiento real positivo, especialmente los electrónicos, cuya tasa efectiva mensual supera cómodamente el aumento de precios esperado. Esto convierte a los plazos fijos en una herramienta aún atractiva para resguardar el poder adquisitivo a corto plazo. Sin embargo, los analistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses al vencimiento para sostener un rendimiento acumulativo frente a eventuales cambios en la inflación o las tasas del mercado.