1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 700.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Con tasas que superan la inflación, una inversión de este monto permite obtener ganancias reales y mantener el valor de los ahorros.

Por
Los plazos fijos son una herramienta aún atractiva para resguardar el poder adquisitivo a corto plazo.

Los plazos fijos son una herramienta aún atractiva para resguardar el poder adquisitivo a corto plazo.

  • En octubre, los plazos fijos volvieron a ser una de las alternativas preferidas para quienes buscan un rendimiento seguro en pesos.
  • Las tasas varían según el tipo de canal: los depósitos electrónicos ofrecen mejores intereses que los realizados en sucursales.
  • Una inversión de 700.000 pesos puede generar más de 20.000 pesos de ganancia en solo un mes, dependiendo del banco y la modalidad.
  • Los analistas destacan que los rendimientos actuales superan la inflación proyectada, manteniendo la rentabilidad real positiva.

Durante octubre, los plazos fijos se consolidaron nuevamente como una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos que buscan mantener el valor de su dinero y obtener una ganancia sin asumir grandes riesgos. Las tasas de interés ofrecidas por los bancos presentan una amplia diferencia entre entidades, lo que hace fundamental comparar antes de invertir.

Los plazos fijos se afianzan nuevamente como una de las opciones más elegidas.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 600.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Desde la eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central, cada banco define libremente sus condiciones. Esta medida generó una fuerte competencia en el sistema financiero, especialmente entre las entidades digitales, que suelen ofrecer mejores rendimientos que las tradicionales para atraer nuevos clientes.

Por eso, quienes deseen colocar su dinero en un plazo fijo deben evaluar no solo la tasa nominal anual (TNA) y la tasa efectiva anual (TEA), sino también la modalidad de inversión, ya que los rendimientos cambian según si la operación se realiza de forma presencial o electrónica. Con un monto de 700.000 pesos, la diferencia puede ser importante.

Banco Nación
El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

Cuánto ganás por depositar $700.000 en un plazo fijo según el banco

De acuerdo con las tasas promedio de octubre, los resultados varían según el canal de inversión. En una sucursal tradicional del Banco Nación, con una TNA del 29,5% y una TEA del 33,84%, un depósito de 700.000 pesos durante 30 días genera 16.972,60 pesos en intereses, alcanzando un total de 716.972,60 pesos al vencimiento.

Si la inversión se realiza por medios digitales del mismo banco, como homebanking o aplicaciones, el rendimiento mejora de forma notable. En este caso, con una TNA del 35% y una TEA del 41,21%, el monto de intereses asciende a 20.136,99 pesos, lo que eleva el total a 720.136,99 pesos.

Esta diferencia demuestra que operar por canales electrónicos resulta más rentable y eficiente. Además, los plazos fijos digitales permiten la reinversión automática, potenciando la rentabilidad y simplificando el proceso sin necesidad de trámites presenciales.

Dinero 500 pesos billetes

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima una inflación mensual cercana al 2% para octubre de 2025. En este escenario, los plazos fijos mantienen un rendimiento real positivo, especialmente los electrónicos, cuya tasa efectiva mensual supera cómodamente el aumento de precios esperado.

Esto convierte a los plazos fijos en una herramienta aún atractiva para resguardar el poder adquisitivo a corto plazo. Sin embargo, los analistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses al vencimiento para sostener un rendimiento acumulativo frente a eventuales cambios en la inflación o las tasas del mercado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta promoción se consolida como una de las más elegidas del programa por su facilidad de uso y alcance nacional.

Cuenta DNI confirmó el descuento en cines que continuará en noviembre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuáles son los trámites de Cuenta DNI que se pueden hacer vía Whatsapp

Las diferencias entre bancos pueden representar una ganancia adicional importante en apenas un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 800.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Todos los beneficios de Cuenta DNI para noviembre

Los analistas financieros recomiendan, además, reinvertir mensualmente tanto el capital como los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

De qué forma podés ahorrar $6.000 en tu compra del final de octubre 2025 si utilizas Cuenta DNI

Rating Cero

Martín Cirio, uno de los premiados más populares.

Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

Una serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix
play

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Con una estética más natural y madura, María Becerra reafirma su identidad artística en la antesala de un récord histórico en River.

La impresionante transformación de María Becerra: se cambió el look y todos quedaron atónitos

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

últimas noticias

Confirmaron que robaron objetos de valor incalcubale. 

Robo histórico en California: se llevaron mil piezas del Museo de Oakland

Hace 3 minutos
La Roca junto a Rubén.

Un cambio real: la historia de superación de Rubén Pantano

Hace 13 minutos
Continúa el escádalo en San Lorenzo.

Crisis institucional de San Lorenzo: reunión en AFA del arco político terminó en escándalo

Hace 23 minutos
Rob Jetten y Nicolás Keenan se conocieron en 2017.

Cómo surgió el amor entre el futuro Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de Los Leones

Hace 31 minutos
Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el río escondido en las Altas Cumbres que enamora a turistas en el verano

Hace 40 minutos